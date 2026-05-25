Ana Yancy Varela conquistó el último espacio rumbo a la gran final de 'Batalla de Karaoke'

La emoción, la música y las sorpresas volvieron a apoderarse del escenario de Batalla de Karaoke durante la sétima gala, correspondiente a la semifinal, una noche donde los participantes lo dejaron todo para acercarse al sueño de llegar a la gran final.



Desde el inicio de la transmisión se vivió un ambiente lleno de expectativa y entusiasmo, mientras cada concursante se preparaba para enfrentar una de las galas más importantes de la temporada.



A medida que avanzó la noche, las presentaciones reflejaron el talento y la diversidad musical que ha caracterizado esta edición del programa. Sobre el escenario hubo interpretaciones cargadas de sentimiento, otras llenas de energía y algunas que lograron poner a cantar a quienes seguían cada momento desde casa.



Cada participante llevó su propia esencia a la competencia, haciendo de la semifinal una noche marcada por emociones y grandes momentos musicales.



Uno de los momentos que más llamó la atención fue el reto especial de canciones, una dinámica que nuevamente puso a prueba el conocimiento musical y la rapidez de los participantes. Entre tensión, adrenalina y diversión, los competidores buscaron quedarse con 50 mil votos extra, una ventaja que podía convertirse en un factor importante dentro de una gala tan cerrada.



La participación del público volvió a ser determinante durante la noche. A través de mensajes enviados al WhatsApp 6070-0777, miles de personas respaldaron a sus participantes favoritos y contribuyeron en el desarrollo de una semifinal que mantuvo la emoción hasta el final.



Los participantes que formaron parte de esta gala fueron: Marco Castro (Desamparados), Jason Chinchilla (Tibás), Leonardo Cordero (Heredia), Solange Chacón (Alajuela), Ericka Alejandra Corrales (San Ramón), Evie Seravalli (San Carlos), Angélica Arley (Desamparados), Ana Yancy Varela (Zarcero) y Paulo Alfaro (Grecia).



Mientras tanto, los ganadores de las galas anteriores: Alonso Sanabria, de Turrialba; Josué Arce, de Alajuela; Danier Barrantes, de Aserrí; Tracy Jiménez, de Sarchí; Diego Valerio, de Atenas; y Verónica López, de San José, ya tenían asegurado su lugar en la última etapa del programa.



En medio de una competencia muy pareja, Ana Yancy Varela logró destacar y quedarse con el último espacio disponible rumbo a la gran final, convirtiéndose oficialmente en el séptimo finalista de la competencia.

Batalla de Karaoke

La noche también contó con la participación especial del cantante Jorge Chicas, quien compartió su música con el público presente y sin duda puso a cantar a los presentes.

Batalla de Karaoke

Además, entre los asistentes estuvieron algunas caras conocidas como la cantante Jafet Jerez, el bailarín y juez de Mira Quién Baila, Tony Costa junto a su novia, la presentadora Mimi Ortiz, el cantante Jonathan Samuel, el actor Freddy Víquez y la locutora Lussania Víquez. ​

Batalla de Karaoke

No se pierda la gran final de Batalla de Karaoke la próxima semana por su Teletica a las 7:00 p. m., donde se conocerá quién se convertirá en el gran ganador del karaoke más grande del país.