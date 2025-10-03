Yankees eliminan a Boston con el novato Schlittler como héroe

Con el joven Cam Schlittler como inesperada figura, los Yankees de Nueva York vencieron este jueves 4x0 a los Medias Rojas de Boston en el juego de desempate de la ronda de comodín de las Grandes Ligas de béisbol.



Los Bombarderos del Bronx, que despacharon a sus archirrivales por un global de 2-1, enfrentarán a partir del sábado a los Azulejos de Toronto en la ronda divisional.



Anteriormente, los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago también salieron vencedores de sus juegos de desempate, condenando a la eliminación a los Guardianes de Cleveland y los Padres de San Diego.



En el Yankee Stadium, los locales lograron su segunda victoria consecutiva para levantar una serie en la que estaban contra las cuerdas desde la derrota inicial del martes.



Si el miércoles sobrevivieron gracias a una carrera providencial de Jazz Chisholm Jr., el jueves se apoyaron en una colosal actuación de Schlittler, un lanzador de 24 años que creció como aficionado de los Medias Rojas.



El diestro nacido en Walpole (Massachusetts), a 40 kilómetros de Boston, dominó desde el montículo durante ocho entradas completas, en las que concedió cinco hits pero ninguna carrera ni bases por bolas



Schlittler es además el primer debutante de los Yankees que logra 12 ponches en postemporada.



"Fue increíble. Jugar contra el equipo de tu ciudad natal... Fue una gran sensación poder dejarlos sin oportunidad de anotar", reconoció.



"Hizo un excelente trabajo, estuvo tremendo, súper enfocado. Parecía que no tenía sentimientos", lo alabó su compañero Amed Rosario, el encargado de romper el empate después de las primeras tres entradas.



En el cuarto inning, el dominicano bateó un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Cody Bellinger pasara por la registradora.



Los Yankees vieron su oportunidad y se anotaron las otras tres carreras en ese mismo cuarto inning.



Los 48.000 aficionados del Yankee Stadium, incluido el cómico televisivo Jimmy Fallon en la primera fila, saltaron de alegría al ver a su equipo tomar una ventaja suficiente para evitar más sobresaltos en esta sufrida eliminatoria.