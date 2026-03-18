Venezuela derrota a EE. UU. en Miami y conquista su primer Clásico Mundial

En una última entrada de infarto, Venezuela derrotó el martes 3x2 a Estados Unidos en Miami y se coronó por primera vez campeona del Clásico Mundial de béisbol.

La final llegó empatada 2x2 al noveno inning, cuando un doble de Eugenio Suárez impulsó la carrera ganadora de Javier Sanoja en medio del éxtasis de la hinchada venezolana, abrumadoramente mayoritaria en el loanDepot Park.

Venezuela, donde el béisbol es deporte nacional, completó su torneo de ensueño tumbando en su territorio al favorito Estados Unidos, en el contexto de las tensas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.

Una de las potencias del mundo del béisbol, Venezuela tenía hasta ahora una tercera posición de 2009 como mejor resultado en el principal torneo de selecciones de este deporte.

Su historia dio un vuelco en dos mágicas semanas en las que, tras una única derrota ante República Dominicana en la fase de grupos, fue capaz de destronar en cuartos de final al Japón de Shohei Ohtani, el último campeón, y después acabar con la imbatibilidad de Italia para meterse en su primera final del torneo.

"La unión, estuvimos juntos todo el tiempo", dijo Eugenio Suárez sobre la receta de este éxito.

"Fuimos una familia todo el tiempo, por eso jugamos con pasión y con amor".

Una primera carrera del veterano Salvador García en la tercera entrada y un jonrón de Wilyer Abreu en la quinta parecían sentenciar el triunfo venezolano, hasta que Bryce Harper igualó la pizarra con un jonrón de dos carreras en la octava entrada.

El título se definió en un taquicárdico noveno inning en el que Suárez bateó un doble al jardín central para que Javier Sanoja, que se había robado la segunda base, pusiera de nuevo en cabeza a Venezuela.