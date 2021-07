Tico Jake Pérez conectó sus primeros dos batazos como beisbolista profesional

El pelotero costarricense, Jake Pérez, tuvo un gran momento este fin de semana con la organización de los Padres de San Diego, al tener la oportunidad de disputar la Dominican Summer League (DSL) 2021.

Incluso, Pérez logró conectar sus primeros dos batazos de hit, el primero contra los Orioles y el segundo ante Toronto.

“La verdad que ha sido maravilloso este arranque de temporada, para esto me vengo preparando desde febrero. El primer hit ante Orioles recuerdo que me dieron dos bases por bolas, estaba ansioso, quería batear y ya en el tercer turno conecté una línea hacia el left field; luego un día después ante Toronto en el quinto inning conecté una línea hacia el right field e impulsé carrera. Por el momento vamos arriba de líderes en nuestra zona”, comentó Pérez a los encargados de llevar su comunicación.

El costarricense, quien en este momento juega como segunda base, aseguró que el nivel de la Summer League es muy alto y confía seguir aportando en el equipo.

“Acá los lanzadores no bajan de 92 millas, son lanzadores muy buenos y gracias a Dios me han estado saliendo los contactos. Eso también se debe a que he ganado un poco más de libras a partir del plan de alimentación, pero mantengo mi velocidad porque una de mis armas es robar bases”.

La campaña consta de 60 partidos, juegan lunes, martes, jueves y sábado. La mayoría de los integrantes de los equipos prácticamente cuentan con la vacunación contra el COVID-19 completa, lo que no impide el desarrollo de la Liga.

El tico Pérez fue firmado por los Padres de San Diego en el 2020.