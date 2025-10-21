Los Azulejos de Toronto jugarán la Serie Mundial frente a los Dodgers

Los Azulejos de Toronto lograron el lunes una dramática victoria 4x3 frente a los Marineros de Seattle con la que clasificaron a su primera Serie Mundial en 32 años, que les enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles.

Un providencial jonrón de tres carreras de George Springer volteó el marcador en la séptima entrada en Toronto para que los locales salieran ganadores de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 4-3.

A los Marineros se les escapó por segundo juego consecutivo el boleto a la primera Serie Mundial de su historia.



