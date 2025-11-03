Los Ángeles celebra a los Dodgers, su emblemático bicampeón de la Serie Mundial

Cientos de miles de aficionados de los Dodgers tiñeron Los Ángeles de azul este lunes para celebrar la segunda Serie Mundial al hilo conquistada por este emblemático equipo de la metrópolis californiana.



Una lluvia de confeti azul envolvió una caravana de autobuses descapotables que transportaban a los jugadores en un lento recorrido por el centro de Los Ángeles, dos días después de su épica victoria en la Serie Mundial de béisbol contra los Azulejos de Toronto.



Enormes cantidades de aficionados, que habían comenzado a ocupar sus lugares antes del amanecer, se alinearon a lo largo del recorrido.



Las autoridades municipales dijeron que esperaban que la cantidad de público superara la del desfile de la victoria del año pasado, cuando más de 200.000 aficionados salieron a aclamar al equipo.



Los Dodgers se convirtieron el sábado en el primer equipo en este siglo en ganar dos campeonatos consecutivos de las Grandes Ligas, al derrotar a los Azulejos por 5x4 en un emocionante séptimo partido.



Fue la novena corona de Serie Mundial de su historia y la tercera desde 2020, confirmando al equipo repleto de estrellas como la nueva dinastía del béisbol moderno.



La superestrella japonesa Shohei Ohtani, que ya ha ganado dos títulos de la Serie Mundial desde que se unió a los Dodgers antes del inicio de la temporada 2024, dijo que espera celebrar el tri en 2026.



"Es realmente genial poder ganar el campeonato y estar rodeado de todos estos increíbles aficionados", dijo Ohtani a la cadena de televisión Spectrum Sportsnet LA.



"Ya estoy pensando en la tercera (victoria en la Serie Mundial) el año que viene".



El desfile del lunes, al que seguirá una celebración con entradas agotadas en el Dodger Stadium, también fue un momento para que el veterano lanzador Clayton Kershaw se despidiera con estilo.



Kershaw, futuro miembro del Salón de la Fama, anunció su retiro en las últimas semanas de la temporada regular. Jugó 18 años con los Dodgers.



Una despedida "perfecta"



"Estoy impresionado. Es la manera perfecta de terminar", dijo Kershaw, de 37 años. "Estoy muy agradecido con estos aficionados. Miren esto, es incluso más ruidoso que el año pasado".



"Los Dodgers siempre han significado mucho para esta ciudad durante generaciones. Es parte de las familias de la gente, y poder hacer esto frente a ellos significa muchísimo para mí", añadió.



El héroe de la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial, el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, también disfrutó de los aplausos tras su actuación estelar en el séptimo partido.



Yamamoto fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial el sábado tras salir del bullpen para sellar la victoria desde el montículo, apenas un día después de registrar 96 lanzamientos en la victoria en el sexto partido, el viernes, que empató la serie.



"Me encanta poder compartir esto con mis compañeros de equipo", dijo Yamamoto a través de un intérprete.



"Quiero darles las gracias a todos mis compañeros".



Yamamoto añadió que casi estaba demasiado cansado para levantar su trofeo de MVP el sábado. "Pesaba demasiado", dijo.



El primera base Freddie Freeman, que ganó el premio MVP en 2024 en la victoria contra los Yankees, dijo que el cuerpo de lanzadores del equipo había sido la clave del triunfo ante Toronto este año.



"Este año nos encontramos con todos los obstáculos posibles", dijo Freeman. "En un momento dado, teníamos a toda nuestra rotación abridora en la lista de lesionados. Pero cuando regresaron, nos apoyamos en ellos y nos llevaron hasta la Serie Mundial".



"Así que todo esto es gracias a nuestros lanzadores abridores", afirmó.



También hubo elogios para el veterano jugador polivalente Miguel Rojas. El venezolano de 36 años conectó el jonrón que empató el partido en la novena entrada el sábado y también realizó una jugada defensiva crucial para evitar que los Azulejos consiguieran la victoria.



"Salvó nuestra temporada con su guante, salvó nuestra temporada con su bate", dijo el jardinero de los Dodgers, Kike Hernández, sobre Rojas. "Me alegra que esté en nuestro equipo".



