LeBron James extenderá su contrato con los Lakers hasta 2025

LeBron James, la superestrella de Los Angeles Lakers, acordó una extensión de su contrato hasta la temporada 2024-2025, que concluiría con 40 años, informaron este miércoles medios de prensa estadounidenses.

James, quien está a punto de iniciar la quinta y última temporada de su actual compromiso con los Lakers, se vinculó con la franquicia angelina por dos campañas adicionales a cambio de $97,1 millones, detalló el agente del jugador, Rich Paul, al periodista de ESPN Adrian Wojnarowski.

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed on a two-year, $97.1 million contract extension – including a player option for the 2024-2025 season, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. James had been entering final year of deal worth $44.5M.