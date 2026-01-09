Grandes Ligas suspende por 80 juegos al alemán Max Kepler por dopaje

Las Grandes Ligas de béisbol suspendieron este viernes por 80 partidos al jardinero alemán Max Kepler, agente libre, tras dar positivo a la Epitrenbolone, una sustancia potenciadora del rendimiento.

La sanción, por violar el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de las Grandes Ligas, implica que si Kepler firma con algún equipo para la temporada 2026, no sería elegible para participar en los playoffs.

Kepler había firmado un contrato por un año la temporada pasada con los Philadelphia Phillies, con quienes bateó .216, conectó 18 jonrones y produjo 52 carreras en 127 partidos.

Hijo de bailarines estadounidenses y polacos que se conocieron en una compañía de Berlín, Kepler jugó diez temporadas con los Minnesota Twins entre 2015 y 2024, tras ser fichado desde Alemania en 2009.

Tras avanzar en el sistema de ligas menores, Kepler debutó en las Grandes Ligas con los Twins en 2015. En 2019 registró su mejor temporada con 36 jonrones y 90 carreras impulsadas.