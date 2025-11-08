Final del Torneo de Invierno del béisbol arranca este domingo en el Estadio Antonio Escarré

Todo está listo para el inicio de la gran final del torneo invernal de béisbol nacional. Aquaworks y La Carpio se medirán por el cetro de la Liga Superior.

Los primeros dos partidos de la serie se jugarán en el Estadio Antonio Escarré este domingo, con una doble jornada que iniciará a las 9 a. m.

La Carpio llega como campeón del Torneo de Verano y líder indiscutible de la etapa regular, mientras que Aquaworks avanzó tras imponerse a Zeta Gas en las semifinales.

En caso de que la novena de La Carpio se imponga en la serie al mejor de cinco, se coronará como campeona nacional.

Si los vencedores son Aquaworks, será necesario disputar la Copa de Campeones, también a cinco juegos.



