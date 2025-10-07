Dodgers triunfan en duelo de lanzadores y extienden ventaja en Serie Divisional de MLB

Los Dodgers de Los Ángeles sumaron este lunes su segunda victoria de la Serie Divisional de la Liga Nacional al imponerse 4x3 sobre los Filis de Filadelfia con una sólida actuación de Blake Snell, quien permitió un hit en seis entradas.



Snell, de 32 años y en su cuarta participación en la postemporada de MLB, suma 13 innings, 18 ponches, dos victorias y un promedio de carreras permitidas de 1.38 en sus dos salidas en postemporada en el 2025.



"Fue un gran partido", dijo el mánager, Dave Roberts. "Lograr el triunfo nos permite mantener el buen momento y poder regresar a casa con una estupenda victoria".



Luego de la victoria 5x3 en el primer juego, los Dodgers quedan en inmejorable posición para asegurar la serie en los dos próximos compromisos en condición de local.



El venezolano Jesús Luzardo tuvo una salida estelar para los Filis y lanzó seis entradas completas en las que permitió tres hits y retiró 17 bateadores de manera consecutiva.



Sin embargo, la ofensiva de Filadelfia no lo acompañó y al salir del partido dejando corredores en base, el relevo tampoco.



Los Dodgers finalmente lograron romper el empate en la parte alta de la séptima entrada con un out de sacrificio del puertorriqueño Enrique Hernández que llevó al plato al dominicano Teoscar Hernández.



Hernández, quien es conocido por su efectividad en postemporada, suma cuatro carreras impulsadas en los dos primeros partidos de este año y llega a 39 en su carrera en MLB desde el 2015.



Sencillos de Will Smith y Shohei Ohtani llevaron la ventaja a cuatro carreras para los visitantes que iban a necesitar una sólida actuación de su bullpen para consolidar la ventaja.



La respuesta de los Filis estuvo a cargo de Nick Castellanos quien impulsó dos carreras con un doble en la novena entrada, levantando la esperanza de los 45.653 aficionados que se dieron cita en el Citizens Bank Park (Filadelfia).



"Quería jugar para el empate en la recta final", comentó el mánager, Rob Thompson. "Debemos tener confianza en que nuestros bateadores van a entrar en una buena racha, creo que están queriendo hacer mucho en este momento".



El japonés Roki Sasaki fue el encargado de registrar el último out de la noche con hombres en primera y tercera, así confirmó uno de los triunfos más importantes de la temporada para los campeones defensores.



Los Filis fueron uno de los mejores equipos de la temporada regular con un récord de 96 triunfos y 66 derrotas, ganando su división con 13 juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, los Mets de Nueva York.



Los tres juegos restantes de la serie son de eliminación para los Filis, iniciando este miércoles en el mítico Dodger Stadium.





