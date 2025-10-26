Dodgers devuelven el golpe a Toronto en la Serie Mundial con joya de Yamamoto

En un partido completo del lanzador Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el sábado 5x1 a los Azulejos de Toronto y empataron 1-1 la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Los vigentes campeones restablecieron así su favoritismo en la Serie, que se disputa al mejor de siete partidos, y hospedarán entre lunes y miércoles los tres próximos duelos.

Los Dodgers se rehicieron de su contundente derrota 11x4 en el juego inaugural, el viernes, gracias a la intratable actuación en el montículo de Yamamoto, que firmó su segundo partido completo consecutivo en estos playoffs.

Ningún otro lanzador había disputado íntegramente un juego de Serie Mundial desde el dominicano Johnny Cueto en 2015.

"Obviamente no me sorprende por el calibre de lanzador que es", dijo el cubano Andy Pages sobre el astro japonés. "Era algo a esperar de él. Sabemos lo que logró antes de llegar a Grandes Ligas y su carrera hasta ahora".

Yamamoto volvía a la lomita después de su partido completo del 14 de octubre ante los Marineros de Seattle, el primero de un lanzador de los Dodgers en playoffs en 21 años y en el que permitió tres hits.

Ante los Azulejos, el abridor de los Dodgers cedió esta vez cuatro imparables y ponchó a ocho rivales.

Su recital arruinó las esperanzas de Toronto de viajar a California con un colchón de dos victorias en su primer Clásico de Otoño en 32 años.

Yamamoto y Kevin Gausman, el lanzador más reputado de Toronto, dominaron gran parte de la noche en el Rogers Centre.

Entre ambos retiraron a 27 bateadores seguidos, hasta que los Dodgers rompieron el empate 1x1 con dos jonrones seguidos de Will Smith y Max Muncy en la séptima entrada.

Los Dodgers tienen ahora la oportunidad de finiquitar la eliminatoria ante su público y lograr el primer bicampeonato consecutivo en el último cuarto de siglo.



