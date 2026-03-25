Dodgers apuntan al tricampeonato en Grandes Ligas en medio del auge latino

Los Ángeles, Estados Unidos | Los Los Angeles Dodgers inician el miércoles su camino hacia una tercera Serie Mundial consecutiva en la nueva temporada de Grandes Ligas, en un contexto marcado por el auge del talento latino tras el reciente Clásico Mundial de Béisbol.

La temporada 2026 comienza con un escenario dominado por figuras latinoamericanas, luego del sorpresivo título de Venezuela en el Clásico Mundial ante Estados Unidos, y con República Dominicana alcanzando las semifinales.

Jugadores como Juan Soto (New York Mets), José Ramírez (Cleveland Guardians), Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves) y Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) lideran la ofensiva y concentran la atención de aficionados y analistas.

Soto es considerado uno de los bateadores más completos de la Liga Nacional, gracias a su disciplina, poder y regularidad.

El venezolano Acuña Jr. combina velocidad, potencia y producción ofensiva, consolidándose como una de las grandes figuras del béisbol actual.

Ramírez destaca por su consistencia y versatilidad defensiva, mientras que Guerrero Jr. sobresale por su poder en la Liga Americana.

Liderados por Ohtani

Los Dodgers también buscan imponer su dominio.

Tras vencer a los Toronto Blue Jays y conquistar dos títulos consecutivos de Serie Mundial, reforzaron su plantilla con el jardinero Kyle Tucker y el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz.

El equipo ya contaba con figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

El cuerpo de lanzadores está encabezado por Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y el propio Ohtani, quien volverá a lanzar desde el inicio de la temporada por primera vez desde 2023.

El mánager Dave Roberts considera que esta podría ser la mejor plantilla desde su llegada en 2016.

"Si analizamos el talento, la experiencia y la profundidad, probablemente sea el mejor equipo que hemos tenido sobre el papel", afirmó.

El poder económico del club ha reavivado el debate sobre un posible tope salarial en las Grandes Ligas, así como especulaciones sobre futuras huelgas.

Innovaciones en el juego

El crecimiento del béisbol, con tres temporadas consecutivas de aumento en asistencia y audiencia, se atribuye en parte a innovaciones como el reloj de lanzamiento.

También influye la aparición de nuevas estrellas lideradas por Ohtani y el jugador de los New York Yankees, Aaron Judge.

Esta temporada se incorporará el sistema de impugnación Automated Ball-Strike (ABS), conocido como los “árbitros robot”.

Los equipos tendrán dos oportunidades por partido para impugnar decisiones sobre bolas y strikes. Si el desafío es exitoso, se mantiene; si fallan dos veces, pierden esa opción.

Solo lanzadores, receptores o bateadores podrán solicitar la revisión, de forma inmediata.

El sistema ya fue probado en los entrenamientos de primavera, con una respuesta positiva.

Aunque la mayoría de los juegos inaugurales se disputarán el jueves, con los Dodgers recibiendo a los Arizona Diamondbacks, la temporada arranca el miércoles con los New York Yankees visitando a los San Francisco Giants en el Oracle Park.