Dodgers aplastan a D-backs y arrancan su camino al tricampeonato en MLB 2026

Los Angeles, Estados Unidos | Los Los Angeles Dodgers iniciaron su camino al tricampeonato en la MLB 2026 con una contundente victoria 8x2 ante los Arizona D-backs, en su debut esta temporada.

El cubano Andy Pages fue clave con un jonrón de tres carreras que impulsó la remontada del equipo angelino.

La franquicia, campeona de la Serie Mundial en 2024 y 2025, aspira a lograr el primer tricampeonato consecutivo desde el conseguido por los New York Yankees entre 1998 y 2000.

El japonés Shohei Ohtani, la gran figura del equipo, conectó un hit y negoció una base por bolas en tres turnos al bate.

Ohtani, que combinará funciones de bateador y lanzador esta temporada, no abrió el juego, responsabilidad que recayó en su compatriota Yoshinobu Yamamoto.

El abridor lanzó seis entradas, con seis ponches, cinco imparables permitidos y dos carreras.

Los D-backs se adelantaron con un jonrón del dominicano Geraldo Perdomo en el cuarto inning, pero los Dodgers reaccionaron en la siguiente entrada.

Pages conectó un cuadrangular de tres carreras y luego el venezolano Miguel Rojas amplió la ventaja tras un sencillo de Will Smith.

Ante más de 53.000 aficionados, los locales sentenciaron el partido con cuatro carreras en la séptima entrada, incluido un jonrón de dos carreras de Smith.

La jornada también dejó el primer desafío exitoso del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en las Grandes Ligas.

El venezolano Francisco Álvarez, receptor de los New York Mets, impugnó una decisión que fue revertida a strike, marcando un hecho histórico en el béisbol.

Los Mets terminaron imponiéndose 11x7 ante los Pittsburgh Pirates, con aporte ofensivo del dominicano Juan Soto.