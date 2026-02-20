Costa Rica despide a Antonio Murrell Petters, pionero y revolucionario del béisbol nacional

El deporte costarricense está de luto tras el fallecimiento de Antonio Murrell Petters, figura clave en la historia del béisbol nacional, quien murió el pasado 1 de febrero a los 79 años.

De origen limonense y con raíces panameñas, dedicó su vida al béisbol, disciplina que fue su gran pasión. Se le recuerda como un jugador excepcional y un dirigente que marcó un antes y un después en el desarrollo de este deporte en el país.

La última imagen pública de Murrell Petters en acción se registró el 24 de diciembre pasado en Santo Domingo de Heredia, donde se le vio al bate, demostrando que hasta sus últimos días mantuvo el vínculo con el campo de juego (vea video adjunto de Telenoticias).

Quienes lo vieron jugar aseguran que era difícil evitar que la bola saliera del terreno, destacando su potencia y habilidad. Fue parte de equipos como Santo Domingo, institución que lo homenajeó en su 50 aniversario, y se le reconoce como un verdadero revolucionario del béisbol costarricense por su aporte tanto en el campo como en la dirección técnica.

Su legado se extiende más allá de los partidos: Murrell Petters inspiró a generaciones de peloteros y contribuyó a consolidar la práctica del béisbol en el país, dejando una huella imborrable en la memoria deportiva nacional.

