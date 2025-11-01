EN VIVO
Campeón de Serie Mundial se conocerá este sábado

Los Dodgers forzaron a un sétimo juego ante los Azulejos.

Dodgers. AFP
Dodgers. AFP
Por AFP Agencia 31 de octubre de 2025, 21:22 PM

Los Dodgers de Los Ángeles se mantuvieron con vida en la Serie Mundial al derrotar este viernes por 3-1 a domicilio a los Azulejos de Toronto y forzar un séptimo y definitivo partido.

Los Azulejos, que tenían a mano su primera corona desde 1993, no lograron rematar a unos Dodgers que defendieron sus tempranas carreras gracias a sus lanzadores, encabezados por el japonés Yoshinobu Yamamoto.

La final de las Grandes Ligas, empatada 3-3 en el global, se definirá este sábado en el choque final, en Toronto.

El sétimo juego será este sábado a las 6 p. m. en el Rogers Centre.

