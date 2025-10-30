Otros deportes
Azulejos toman la delantera y sueñan con ganar la Serie Mundial
Los Blue Jays podrían coronarse campeones este viernes a las 6 p. m.
Los Azulejos están a un partido de su sueño en la Serie Mundial.
Los Blue Jays volvieron a triunfar en el Dodger Stadium la noche de este miércoles 6-1 y se colocaron 3-2 en la serie.
Ahora, el Clásico del Otoño se traslada a Toronto, al Rodgers Centre para definir al campeón.
Los Blue Jays podrían consagrarse este viernes a las 6 p. m.
Toronto ha logrado dos cetros de la Serie Mundial y los conquistaron de forma consecutiva en 1992 y 1993.
Por su parte, si logran alargar la serie a un sétimo juego y la ganan, Los Dodgers ganarían su noveno título de Serie Mundial y su primer bicampeonato.