Azulejos toman la delantera y sueñan con ganar la Serie Mundial

Los Azulejos están a un partido de su sueño en la Serie Mundial.

Los Blue Jays volvieron a triunfar en el Dodger Stadium la noche de este miércoles 6-1 y se colocaron 3-2 en la serie.

Ahora, el Clásico del Otoño se traslada a Toronto, al Rodgers Centre para definir al campeón.

Los Blue Jays podrían consagrarse este viernes a las 6 p. m.



Toronto ha logrado dos cetros de la Serie Mundial y los conquistaron de forma consecutiva en 1992 y 1993.



Por su parte, si logran alargar la serie a un sétimo juego y la ganan, Los Dodgers ganarían su noveno título de Serie Mundial y su primer bicampeonato.