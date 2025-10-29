Azulejos derrotan a los Dodgers y empatan la Serie Mundial

Con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos de Toronto se impusieron el martes 6x2 en la cancha de los Dodgers de Los Ángeles y empataron 2-2 el global de la Serie Mundial.



Los canadienses se recuperaron mejor del maratónico juego del lunes, que igualó el récord de 18 entradas en una final de las Grandes Ligas, y recuperaron todas sus opciones para lograr el primer título en 32 años.



El estelar Shohei Ohtani debutó como lanzador en una Serie Mundial para los Dodgers, que ya no podrán conquistar el título ante su público en el quinto episodio del miércoles.



El quinto partido será este miércoles a las 6 p. m.

