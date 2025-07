Aaron Judge es el más rápido en llegar a 350 jonrones en Grandes Ligas

Con un cuadrangular este sábado para los Yankees de Nueva York, el estadounidense Aaron Judge se erigió en el jugador en alcanzar más rápido los 350 jonrones en su carrera en las Grandes Ligas.

Judge, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, llegó a esta cifra con un batazo en la novena entrada de la derrota de los Yankees frente a los Cachorros de Chicago por 5x2.

El 'Juez', de 33 años, ha disputado 1.088 partidos en sus diez temporadas en Las Mayores, todas ellas con los Mulos.

El anterior pelotero que llegó más rápido a los 350 jonrones fue su compatriota Mark McGwire, que necesitó de 1.280 partidos, 192 más que Judge.

El puertorriqueño Juan González (1.298) y el dominicano-estadounidense Alex Rodríguez (1.301) son los siguientes en esta lista.

El de este sábado fue el trigesimoquinto cuadrangular de Judge en 2025, quedando a tres del líder de la temporada, el estadounidense Cal Raleigh (Seattle).

"No tengo nada que decir, sinceramente. Hubiera sido genial si hubiéramos ganado hoy", dijo Judge sobre su marca. "He tenido grandes compañeros y grandes equipos que me pusieron en la mejor posición para dar lo mejor de mí".