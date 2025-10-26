Estas son las 50 barrileras que competirán a fin de año en Teletica

Con una histórica convocatoria, que incluyó 192 inscripciones y más de 400 carreras en un mismo día, Teletica definió a las barrileras que disputarán el campeonato de fin de año en Pedregal.

Las eliminatorias se realizaron este sábado en la Cámara de Ganaderos de San Carlos, donde las vaqueras, que se podían presentar hasta con tres caballos, buscaron un cupo en el concurso.

La producción destacó la clasificación de vaqueras de todas las edades, de distintas partes del país y, sobre todo, nombres que no se conocían antes.

“Hace algún tiempo, el rodeo en general y las carreras de barriles estaban muy sectorizados a pequeños lugares del país y ya ahora, gracias a esto que muchos le llaman el ‘efecto Teletica’, pues han ido distribuyéndose a lo largo de todo Costa Rica: cada vez son más y por eso es que tenemos dentro de la lista no solamente participantes de todas las edades, porque van desde los 12 años hasta los 40 y tantos años, sino, además, desde diferentes partes del país y muchísimas corredoras muy, muy nuevas”, dijo Marvin Hidalgo, integrante de Toros Teletica y conocedor de la disciplina.​

La barrilera que registró el mejor tiempo de la eliminatoria fue Siury Hernández Mata, con un 15.432.

“Hasta ayer era desconocida en el mundo del rodeo y se hizo un nombre: todos preguntaban por ella, todos querían saber quién era ella. Es una niña de solamente 13 años, de Pérez Zeledón, pero que demostró que tiene muchísima calidad. “Cuando aparece una carrera extraordinaria, las personas podrían pensar que fue obra de la casualidad, que fue algo muy puntual, pero cuando hace dos carreras de esa calidad, pues demuestra que definitivamente no fue casualidad y que tiene muchísimo que demostrar”, agregó Hidalgo.

A los 48 mejores tiempos de este sábado se unen Daniela Retana, campeona de la temporada 2024-2025, y Leticia Aguilar, quien resultó ganadora en el Verano Toreado. Ambas clasificaron de manera directa.

Puede consultar la lista de las 50 barrileras clasificadas y su mejor tiempo a continuación.