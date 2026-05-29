Wembanyama lidera paliza de los Spurs sobre Thunder y fuerza un séptimo juego

San Antonio, Estados Unidos | Con un Victor Wembanyama nuevamente incontenible, los San Antonio Spurs arrollaron este jueves 118-91 al Oklahoma City Thunder y forzaron un séptimo y definitivo partido en la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Wembanyama, con 28 puntos y 10 rebotes en apenas 28 minutos, impulsó el triunfo de principio a fin ante el público texano y colocó el 3-3 en la serie frente a los vigentes campeones de la liga.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que firmó su peor actuación de estos playoffs con apenas 15 puntos, tendrá una última oportunidad de volver a las Finales de la NBA el sábado, cuando dispute el séptimo partido en Oklahoma City.

El ganador de esta serie enfrentará en las Finales a los New York Knicks, que esperan desde el lunes tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers en la Conferencia Este.

Este jueves, a Wembanyama no le pesó su primer partido de eliminación en playoffs.

Dos días antes, el pívot francés había firmado su peor actuación de la serie en Oklahoma City y abandonó la arena sin atender a la prensa, situación que derivó en una advertencia de la NBA.

Ahora respondió de inmediato. El gigante de 2,24 metros sorprendió al llegar al Frost Bank Center con la cabeza completamente rasurada y vestido con una túnica shaolin, similar a la que utilizó durante su retiro espiritual en China al cierre de la temporada pasada.

Antes del salto inicial también protagonizó una encendida arenga para motivar a sus compañeros.

"Todavía no hemos hecho nada", recalcó tras la victoria en declaraciones a NBC.

Más tarde, ante la prensa, dejó claro el enfoque del equipo.

"Las ganas de ganar superan al dolor y al cansancio", afirmó.

"Puede pasar cualquier cosa"

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, elogió la actitud de sus jugadores y aseguró que están preparados "para un ambiente hostil" en Oklahoma City.

"Sabemos que ellos van a lanzar su mejor golpe", afirmó el técnico.

Del otro lado, Gilgeous-Alexander evitó dramatizar pese a la dura derrota.

"En un séptimo partido puede pasar cualquier cosa", señaló la estrella canadiense. "Jugar en casa está bien, pero no significa nada. Tienes que ser el mejor equipo o tu temporada se termina".

"Tenemos que ser mejores o la temporada habrá terminado", insistió el doble MVP de la NBA.

Wembanyama marcó diferencias desde el inicio. Al final del primer cuarto ya sumaba 11 puntos, la misma cantidad que había conseguido en todo el juego anterior.

También recuperó efectividad desde el perímetro, con cuatro triples dentro de los 15 que encestaron los Spurs, que lanzaron para un 37% de acierto exterior.

Mientras Oklahoma intentaba cerrar espacios, el novato Dylan Harper aprovechó para atacar la defensa rival y terminó con 18 puntos tras recuperarse de una lesión sufrida en el segundo partido.

Debacle en la segunda mitad

En el Thunder, Gilgeous-Alexander lució incómodo desde el arranque, presionado por la defensa texana y desacertado en sus habituales tiros de media distancia.

El canadiense terminó con seis aciertos en 18 intentos de campo y falló sus cinco lanzamientos de tres puntos.

Con aportes secundarios, como los 11 puntos de Cason Wallace en la primera mitad, Oklahoma City llegó al descanso con apenas siete puntos de desventaja.

Sin embargo, todo cambió tras el entretiempo.

Los Spurs firmaron un demoledor parcial de 20-0 y sentenciaron el partido en el tercer cuarto.

Los campeones fallaron 13 tiros consecutivos y pasaron más de siete minutos sin anotar, cerrando ese período con apenas 13 puntos.

En plena debacle, el entrenador Mark Daigneault decidió reservar a Gilgeous-Alexander y al resto de sus figuras en el último cuarto pensando en el decisivo duelo del sábado.

El año pasado, Oklahoma City conquistó el campeonato tras imponerse en dos series definidas en séptimo partido, incluidas las Finales ante los Indiana Pacers.