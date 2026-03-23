Wembanyama irrumpe en la carrera por el MVP de la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos | Victor Wembanyama, cuya ascensión en la NBA con los San Antonio Spurs parece imparable, se perfila como candidato al premio MVP al término de la temporada regular el próximo mes.

Frente al vigente MVP, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), al triple ganador Nikola Jokic (Denver Nuggets) o al resurgido Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Wembanyama aspira, con 22 años, a convertirse en el más joven de la historia y en el primer francés en lograr el galardón.

El ambicioso Wemby cree poder convencer al panel de cien periodistas que vota el premio.

"Hay muchos argumentos a mi favor, pero prefiero dejar que el juego hable por ahora", dijo la semana pasada en rueda de prensa.

Lesionado a mediados de noviembre, Wembanyama no puede perderse más de dos partidos de aquí al 12 de abril si quiere seguir siendo elegible para un premio individual.

El francés viene dejando huella, como con su tiro ganador a un segundo del final contra los Phoenix Suns.

"Creo que actualmente está en el Top 3, incluso Top 2, junto con Shai Gilgeous-Alexander", estimó su compatriota Nicolas Batum (Los Angeles Clippers) en declaraciones a la AFP.

"Si hay que votar por él, es porque todas las noches es potencialmente el mejor defensor y el mejor atacante en la cancha; muy pocos jugadores pueden aspirar a eso", añadió.

Dominio sin forzar

Wembanyama aprovecha su combinación única de talla (2,24 m) y movilidad para imponerse como el mejor taponador de la NBA (tres por partido de media) y disuadir los ataques rivales cerca del aro.

Gilgeous-Alexander, Jokic y Doncic, tres atacantes formidables, no figuran entre los mejores defensores del mundo.

"Los ataques al aro se han diversificado mucho en los últimos años y, aun así, Wembanyama logra adaptarse para bloquear un gran número de tiros", destacó para Sports Illustrated el exbase de los Los Angeles Lakers, Derek Fisher.

"Es dominante sin necesidad de anotar 60 puntos, sin necesidad de forzar las cosas", añadió el quíntuple campeón de la NBA.

Como posible punto débil, Wembanyama promedia 24,3 puntos por partido, por debajo de los registros de Luka Doncic (33,4) o Shai Gilgeous-Alexander (31,6).

La anotación pura solo importa "si no se conoce el fondo del juego", zanjó Batum.

"Hay partidos en los que mete 12 puntos y aun así sigue siendo el mejor jugador, simplemente porque defensivamente es un monstruo", agregó su antiguo capitán en la selección de Francia.

Clave en el rendimiento de los Spurs

Las estadísticas avanzadas también respaldan al francés. Según un análisis de Dreamcast Show, el rendimiento defensivo de los Spurs empeora significativamente sin él en cancha.

Sumando los ratios ofensivo y defensivo, la diferencia por cada 100 posesiones con o sin Wembanyama asciende a 15,4 puntos, la segunda mayor de la NBA, solo por detrás de Nikola Jokic, reflejo de su impacto en el juego colectivo.

Su ratio neto individual (+16,4) es el mejor de la liga.

Wembanyama también se beneficia de la excelente temporada de los San Antonio Spurs, ya clasificados a los playoffs con el segundo mejor balance (53-18), solo por detrás del Oklahoma City Thunder (56-15), vigente campeón.

Elegido mejor jugador de febrero en la Conferencia Oeste, el francés llegó a ocupar el segundo lugar en la llamada "escalera del MVP", antes de ser desplazado por Luka Doncic, brillante desde inicios de marzo.

Le quedan once partidos para convencer a los votantes, que podrían inclinarse por él si los Spurs logran superar al Thunder en la clasificación.

"Si alcanzan a Oklahoma City, será difícil no votar por él", estimó el periodista de Sports Illustrated, Chris Mannix.