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Wembanyama evita sanción y podrá jugar con Spurs en los playoffs de la NBA

La NBA no castigó adicionalmente a Victor Wembanyama tras su expulsión ante los Timberwolves y estará disponible el martes.

Victor Wembanyama. AFP
Victor Wembanyama. AFP
Por AFP Agencia 11 de mayo de 2026, 14:39 PM

Los Ángeles, Estados Unidos | Victor Wembanyama, expulsado el domingo por dar un codazo en el rostro a un rival, no recibió ninguna sanción adicional por parte de la NBA y podrá jugar el martes en los playoffs, según confirmó a AFP una fuente cercana a la liga.

La estrella francesa, de 22 años, fue expulsada tras golpear a Naz Reid durante la derrota de los San Antonio Spurs en la cancha de los Minnesota Timberwolves, que igualaron la serie 2-2.

Como ocurre habitualmente con las faltas flagrantes de nivel 2, la NBA revisó la acción este lunes y decidió no imponer un castigo adicional, según indicó la fuente, confirmando una información divulgada por ESPN.

Wembanyama, que sumaba cuatro puntos en ese momento, fue sancionado cuando restaban 8:39 minutos del segundo cuarto, con los Timberwolves arriba 36-34 en un partido que terminaron ganando 114-109.

Tras capturar un rebote ofensivo, el francés quedó rodeado por dos rivales y sujeto por uno de ellos. En un movimiento brusco hacia la derecha, con el codo levantado, golpeó con fuerza a Reid en la cabeza.

Después de revisar el video, los árbitros consideraron que se trató de una “flagrante de nivel 2” debido a un gesto “innecesario” y “excesivo”, lo que provocó la primera expulsión de Wembanyama en unos playoffs, que disputa por primera vez en su tercera temporada en la NBA.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, aseguró en conferencia de prensa que el golpe no fue intencional y defendió a su jugador, afirmando que no recibe suficiente protección arbitral pese al trato físico de sus rivales.

“Visto el plan de juego de cada equipo contra este joven desde que llegó a la liga, la agresividad a la que se ve sometido y la falta de protección que recibe es decepcionante. Incluso llega a un punto indignante”, declaró Johnson.

Wembanyama, que venía de brillar en el partido anterior con 39 puntos, buscará llevar a los Spurs a su primera final de la Conferencia Oeste desde 2017.

El quinto partido de la serie semifinal se disputará este martes en San Antonio.

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