Wembanyama evita sanción y podrá jugar con Spurs en los playoffs de la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos | Victor Wembanyama, expulsado el domingo por dar un codazo en el rostro a un rival, no recibió ninguna sanción adicional por parte de la NBA y podrá jugar el martes en los playoffs, según confirmó a AFP una fuente cercana a la liga.

La estrella francesa, de 22 años, fue expulsada tras golpear a Naz Reid durante la derrota de los San Antonio Spurs en la cancha de los Minnesota Timberwolves, que igualaron la serie 2-2.

Como ocurre habitualmente con las faltas flagrantes de nivel 2, la NBA revisó la acción este lunes y decidió no imponer un castigo adicional, según indicó la fuente, confirmando una información divulgada por ESPN.

Wembanyama, que sumaba cuatro puntos en ese momento, fue sancionado cuando restaban 8:39 minutos del segundo cuarto, con los Timberwolves arriba 36-34 en un partido que terminaron ganando 114-109.

Tras capturar un rebote ofensivo, el francés quedó rodeado por dos rivales y sujeto por uno de ellos. En un movimiento brusco hacia la derecha, con el codo levantado, golpeó con fuerza a Reid en la cabeza.

Después de revisar el video, los árbitros consideraron que se trató de una “flagrante de nivel 2” debido a un gesto “innecesario” y “excesivo”, lo que provocó la primera expulsión de Wembanyama en unos playoffs, que disputa por primera vez en su tercera temporada en la NBA.

Status alert: Victor Wembanyama has been ejected Sunday after being assessed a Flagrant 2 foul. pic.twitter.com/G02YylonQE — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 11, 2026

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, aseguró en conferencia de prensa que el golpe no fue intencional y defendió a su jugador, afirmando que no recibe suficiente protección arbitral pese al trato físico de sus rivales.

“Visto el plan de juego de cada equipo contra este joven desde que llegó a la liga, la agresividad a la que se ve sometido y la falta de protección que recibe es decepcionante. Incluso llega a un punto indignante”, declaró Johnson.

Wembanyama, que venía de brillar en el partido anterior con 39 puntos, buscará llevar a los Spurs a su primera final de la Conferencia Oeste desde 2017.

El quinto partido de la serie semifinal se disputará este martes en San Antonio.