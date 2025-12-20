Wembanyama despluma a los Hawks y los 76ers frenan a los Knicks

Los Angeles, Estados Unidos | Un muy buen Victor Wembanyama permitió a los San Antonio Spurs aplastar a los Atlanta Hawks este viernes en la NBA, en una jornada en la que los Philadelphia 76ers sepultaron la racha de éxitos de los New York Knicks y los Oklahoma City Thunder encajaron su tercera derrota.

A continuación, las cuatro escenas más destacadas en la jornada de la temporada regular de la liga norteamericana de baloncesto:

- Wemby, sin tregua -

Veinticuatro horas después de una victoria ante Washington en la que solo jugó 17 minutos, Victor Wembanyama estuvo brillante con 26 puntos (10 de 15), 12 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en apenas 21 minutos de acción.

El prodigio francés de 21 años, que salió de nuevo desde el banquillo por precaución tras su regreso de una lesión, contribuyó ampliamente al contundente triunfo de los Spurs en la cancha de los Atlanta Hawks por 126-98.

Los texanos no dieron ninguna opción a los locales: ganaban por 24 puntos al descanso y encadenaron su quinta victoria consecutiva en temporada regular para colocarse terceros de la Conferencia Oeste (20-7).

San Antonio solo fue frenado el martes, cuando sucumbió en la final de la Copa NBA por los Knicks.

"Este es un juego de confianza y siempre que la tengamos al máximo nivel estaremos bien", dijo Devin Vassell, quien fue el segundo mejor anotador con 18 puntos.

Wemby, que ya llevaba 12 unidades al descanso, logró una secuencia con dos tapones y un mate alley-oop a una mano durante el tercer cuarto.

El galo certificó su partido número 100 consecutivo con al menos un tapón. Solo dos jugadores lo han hecho mejor en la historia de la NBA: Dikembe Mutombo (116) y Patrick Ewing (145).

- Freno en seco para los Knicks -

Los Philadelphia 76ers pusieron fin a la racha de seis victorias consecutivas de los New York Knicks, siete si se cuenta la final de la Copa NBA, con una victoria por 116-107 en el Madison Square Garden.

Sin Joel Embiid, que se quedó en el banquillo, Tyrese Maxey fue el motor del equipo (30 puntos, 8 asistencias) y contó con el apoyo del novato VJ Edgecombe (23 puntos).

El sorprendente pívot Mitchell Robinson, por fin acertado en los tiros libres (7 de 8), permitió a los Knicks resistir con 21 puntos y 16 rebotes tras partir desde el banquillo.

La estrella de los neoyorquinos, Jalen Brunson, en tanto, se conformó con 22 puntos (7 de 22 en tiros), 6 rebotes y 9 asistencias. El dominicano Karl-Anthony Towns retornó después de un juego de descanso y también sumó 22 unidades.

Los Knicks son segundos de la Conferencia Este (19-8), a dos juegos del líder Detroit, mientras que sus verdugos, quintos (15-11).

"Fue un partido extraño", comentó el entrenador del equipo de Nueva York, Mike Brown, quien cuestionó el arbitraje. "Los árbitros tienen un trabajo complicado, es difícil entender qué es una falta en estos tiempos".

- Los Celtics convencen -

Los Boston Celtics se mostraron convincentes frente a los Miami Heat (129-116) gracias a una gran precisión desde lejos impulsada por Derrick White (33 puntos, 9 de 14 desde lejos) y Sam Hauser (15 puntos, 5 de 6 desde lejos).

El quinteto de Boston volvió a sorprender a pesar de la grave lesión de Jayson Tatum, su gran referente, y a contar con una plantilla debilitada desde la pretemporada.

Los C's siguen cuartos en el Este (16-11).

"Hemos jugado bien. Hubo momentos en los que ellos fueron mejores, pero nuestra intensidad estuvo bien. Es bueno ver lo negativo pero hemos dado buenas muestras, cada partido tiene su propia historia", destacó el entrenador Joe Mazzulla.

- Minnesota sorprende al campeón -

En el cierre de la jornada, los Minnesota Timberwolves se impusieron 112-107 sobre los Oklahoma City Thunder.

Anthony Edwards logró un triple, un bloqueo, un rebote y un robo para ayudar a su equipo a cerrar el partido contra el campeón defensor.

"Fue una noche electrizante", afirmó Edwards, quien firmó una línea de 26 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. "Ellos tienen buenos jugadores, pero nos hemos mantenido apegados al plan de trabajo y funcionó".

El Thunder, líder de la Oeste, sufrió apenas su tercera derrota de la temporada después de 28 partidos.