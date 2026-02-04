Video: Jugador de la NBA suspendido por golpear a una mascota

El alero de Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes, fue suspendido este miércoles por la NBA con un partido sin salario tras empujar a la mascota de los Washington Wizards antes de un encuentro la semana pasada.

El incidente ocurrió el viernes durante las presentaciones previas al juego en el que los Lakers se impusieron 142-111 sobre los Wizards en la Capital One Arena, en la capital de Estados Unidos.





Hayes, de 25 años, cumplirá su suspensión el jueves, cuando los Lakers reciban a los Philadelphia 76ers.

El alero estadounidense promedia 6,4 puntos y 3,8 asistencias por partido con Los Angeles en la presente temporada de la NBA.