Video: interrumpen partido de baloncesto en Israel por la caída de misiles

El partido entre el Maccabi Raanana y el Maccabi aelKiryat de la segunda división de baloncesto de Israel fue suspendido a mitad del último cuarto debido a una alarma de misiles.

Los jugadores de ambos equipos al escuchar la alarma de ataque se apresuraron a ponerse a salvo e incluso la mayoría se tumbaron al suelo al momento de la sirena.

El partido se tuvo que suspender tras el lanzamiento de cohetes por Hamas en Tel Aviv, la capital del país.

A basketball game in the center of Israel, tonight



Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD