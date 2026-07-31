Victor Wembanyama renueva con Nike y tendrá zapatillas exclusivas, según medios

Nueva York, Estados Unidos | La superestrella francesa de la NBA, Victor Wembanyama, aceptó una renovación de su contrato con la marca deportiva Nike, que incluye el diseño de unas zapatillas exclusivas, según informaron este viernes varios medios.

El pívot de los San Antonio Spurs firmará un vínculo de largo plazo, aseguró ESPN sin ofrecer más detalles. El contrato actual vence en octubre.

La renovación del vínculo del jugador, de 22 años y 2,24 metros de estatura, fue informada por ESPN y The Athletic, que citaron fuentes no identificadas.

Wembanyama y Nike publicaron un video en Instagram en el que se observa una explosión en el espacio que da lugar a un nuevo logotipo, "VW".

"Como uno de los deportistas más singulares e influyentes del mundo, Victor es un talento generacional que sigue inspirando a la próxima generación de este deporte", señaló Nike en un comunicado enviado a The Athletic.

"Estamos muy ilusionados con todo lo que hemos construido juntos y esperamos conseguir más victorias en el futuro", agregó el texto.

La renovación se produce después de que el astro, primera elección del Draft de la NBA de 2023, firmara a principios de este mes una prórroga de su contrato con los Spurs, por un valor de 252 millones de dólares durante cinco años.

Wembanyama fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la NBA la temporada pasada, tras liderar la liga en tapones por tercera campaña consecutiva.

En su primera participación en los playoffs de la NBA, el francés impulsó a su equipo hasta las Finales, donde los San Antonio Spurs cayeron ante los New York Knicks.