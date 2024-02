Una vida ligada al baloncesto: ¿Cómo un exNBA terminó jugando en Costa Rica?

8 de febrero de 2024, 11:20 AM

“La cosa más importante que he aprendido a lo largo de los años es que cuando estás haciendo algo en la vida, asegúrate de que sea algo que amas, algo que disfrutas sinceramente haciendo”. Con esa frase, Keith Closs describe su vida ligada al baloncesto, que lo llevó a las alturas de la NBA, lo hizo sobreponerse al alcoholismo y que hoy lo tiene jugando maxibaloncesto con el equipo de Desamparados, acá en Costa Rica , todo por el amor al deporte.

La historia de Closs no es una historia triste, es una historia dura, pero una de triunfo: en el país, este gigante de 2.20 metros está listo para ayudar a jóvenes, dentro y fuera de la cancha.

“Todo se trata de llegar, devolver a la comunidad como siempre, ya sabes, brindar a los jóvenes la orientación adecuada que necesitan. El baloncesto es solo un vehículo, ¿sabes? El baloncesto es universal, ¿sabes?, y es un lenguaje único. Entonces, ya sabes, si juegas baloncesto, comprendes el lenguaje. Y es fácil. Es fácil comunicarse. Me encanta. Me encanta lo que me ha permitido hacer. Ya sabes, porque cuando dicen baloncesto, es vida. Realmente lo es”, explicó el espigado jugador, quien fue líder de tapones dos años al nivel universitario.