Tyrone Nesby fue la primera escogencia del Draft de extranjeros de la Liga Superior de Baloncesto

El quinteto de Limón seleccionó al jugador Tyrone Nesby como la primera escogencia del Draft de extranjeros de la Liga Superior de Baloncesto.

El alero, de 1,96 metros de altura, jugó dos temporadas con los Wagner Seahawks de la NCAA y es hijo de Tyrone Lamont Nesby, quien disputó tres temporadas en la NBA con Los Angeles Clippers y Washington Wizards.





La ceremonia de escogencia se llevó a cabo el viernes anterior y fueron 10 los basquetbolistas seleccionados:

Tyrone Nesby (Limón), Ksuan Casey (Semedes), Tylar Haynes (Jaguars), Jordan Stephens (Roswell), Jordan Jones (Coyotes), Jacksen Greco (Escazú), Geraldo Lane (Limón), Jordan Jones (Jaguars), Donte Scott (Limón) y Jalen Wilmington (Jaguars).

En total, 19 jugadores estuvieron disponibles, ya que completaron el proceso que inició con una convocatoria internacional.

En la primera etapa, 80 basquetbolistas enviaron sus atestados para ser evaluados por el comité técnico de la LSB. De ahí salió un grupo de 30 deportistas, quienes participaron en un campamento de evaluación en Houston, Estados Unidos, el pasado 7 de marzo.

El grupo de jugadores elegibles salió de estos entrenamientos y pruebas.

El Draft tuvo tres rondas y el orden de escogencia fue determinado por el ranking de la planilla, con la intención de nivelar la competencia.