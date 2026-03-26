Tres exNBA estarán en el Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto

Costa Rica se prepara para el evento de baloncesto más grande de la región: el LSB All-Star Weekend 2026.

Este año, la Liga Superior de Baloncesto (LSB) quiere ponerse una flor en el ojal durante el Fin de Semana de Estrellas y Celebridades, ya que contará con la presencia de tres jugadores con pasado en la NBA.

“Se trata de Cedric Ceballos (All-Star y campeón del Slam Dunk Contest), Craig Smith (reconocido por su potencia en equipos como los Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers y Los Angeles Clippers) y el carismático Keith Closs, quien jugó en Los Angeles Clippers y Harlem Globetrotters”, anunciaron.

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Pero la organización quiere que la actividad sea más que deporte. Para esto contarán con el espectáculo de De La Ghetto en el medio tiempo del partido principal, además de artistas nacionales durante todo el fin de semana.

El evento iniciará oficialmente el viernes 1 de mayo con la exclusiva Celebrity Kick-off Party, una gala de bienvenida para todos los invitados especiales y patrocinadores.

Los basquetbolistas con pasado en la NBA liderarán clínicas de bien social y actividades de fomento a la lectura para niños en la zona de Hatillo durante la mañana del evento.

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“Nuestra meta es clara: posicionar el baloncesto nacional con un evento de clase internacional. Con este despliegue de producción, hospitalidad y talento, estamos demostrando que Costa Rica está lista para grandes eventos deportivos de impacto social”, señaló el Comité Organizador de la LSB.

El 2 de mayo, en la Ciudad Deportiva de Hatillo se llevarán a cabo los eventos principales y las entradas se pueden encontrar en OMticket.com.