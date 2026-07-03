En una de las noticias más relevantes en la historia del baloncesto costarricense, se confirmó que el tico Ian Martínez jugará la Summer League de la NBA con los Cleveland Cavaliers.

Así lo dio a conocer el propio equipo tras anunciar su roster o alineación de jugadores para este torneo veraniego que se jugará del 9 al 19 de julio por completo en Las Vegas, Nevada.

Este certamen es un laboratorio para que los 30 equipos de la NBA que sirve para medir a novatos, jugadores jóvenes y agentes libres que buscan ganarse un lugar en la liga.

Para explicarlo mejor, es una oportunidad para que novatos recién seleccionados en el Draft, jugadores de segundo año y basquetbolistas sin contrato demuestren que pueden estar a nivel profesional.

Algunas franquicias aprovechan para fichar algún basquetbolista para la NBA G League, que es la liga de prospectos, o bien hasta invitarlos a los campos de entrenamientos.

Actualmente, Martínez no tiene equipo, por lo que es una gran oportunidad para mostrarse con los Cavaliers, ya que la pasada temporada jugó con el Gunners Oberwart de Austria en 27 partidos, promedió 19.9 puntos y jugó 27.8 minutos por encuentro.

El calendario para los Cavaliers es el siguiente:

Viernes, 10 de julio vs. Indiana

Domingo, 12 de julio contra Detroit

Lunes, 13 de julio vs. Miami

Miércoles, 15 de julio vs. New Orleans

Una vez concluidos esos partidos, se celebrará una doble jornada de semifinales el 18 de julio. Los dos equipos ganadores de los partidos semifinales se enfrentarán en la final del 19 de julio.



