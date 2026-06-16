Tiago Splitter hace historia y asume como nuevo entrenador de los Chicago Bulls





Chicago, Estados Unidos | El brasileño Tiago Splitter fue nombrado este martes como nuevo entrenador jefe de los Chicago Bulls, un hito para el básquetbol latinoamericano en la NBA.

El exívot brasileño, de 41 años, obtuvo este primer puesto permanente en los banquillos de la liga norteamericana tras su exitoso paso como técnico interino de los Portland Trail Blazers.

Splitter será el entrenador número 25 de los Bulls, una franquicia que ha vivido una última década de mediocridad, pero que sigue siendo reconocida globalmente por la gloria de la era de Michael Jordan.

"Los Bulls representan todo lo que amo de este juego: llevan consigo una orgullosa tradición, una ciudad apasionada y un grupo joven y hambriento de jugadores dispuesto a crecer", dijo Splitter en el anuncio oficial.

En Chicago releva a Billy Donovan, quien ocupó el cargo desde 2020 con un balance de apenas una clasificación a los playoffs.

Esta pobre trayectoria derivó en el despido, en abril, del jefe deportivo Arturas Karnisovas.

Su relevo, Bryson Graham, ve en Splitter al guía ideal para un plantel que, sin grandes figuras, debe reconstruirse alrededor de jóvenes como Josh Giddey y Matas Buzelis, tras años de fallidos traspasos y elecciones de Draft.

En el proceso de selección, "Tiago se destacó por su inteligencia baloncestística, su capacidad para conectar con los jugadores y desarrollarlos, y por la manera en que sus equipos compiten cada noche", dijo Graham.

"Ha ganado en todos los niveles del juego, tanto como jugador como entrenador, en múltiples continentes, y creemos que su visión encaja perfectamente con nuestra joven plantilla", resumió.

"¡Es genial ver a Tiago Splitter convertirse en entrenador principal de los Bulls! ¡Muy, muy, muy feliz por ti, mi amigo! ¡Felicidades y mucha suerte!", escribió en X el argentino Emanuel Ginóbili, compañero del brasileño en los San Antonio Spurs campeones de la NBA en 2014.

La designación de Splitter como entrenador jefe, adelantada el lunes por ESPN, también representa un hecho inédito para el básquetbol latinoamericano en la NBA.

James Borrego, de raíces mexicanas, pero nacido en Albuquerque (Estados Unidos), fue el primer entrenador jefe hispano de la liga al asumir en 2018 con los Charlotte Hornets.

En otro ejemplo de la globalización de los banquillos, Jordi Fernández se convirtió en 2024 en el primer español en dirigir en la NBA al frente de los Brooklyn Nets.

Primer brasileño campeón

Splitter, quien fue asistente en los Nets (2019-2023) y los Houston Rockets (2023-2024), iniciaba una nueva etapa como auxiliar en Portland cuando, en octubre, tuvo que asumir la dirección técnica tras la súbita salida de Chauncey Billups.

Bajo el mando del brasileño, Portland terminó la campaña con un registro de 42 victorias y 40 derrotas y avanzó a sus primeros playoffs desde 2021, donde cayó en primera ronda ante los Spurs de Victor Wembanyama por 4-1.

Como jugador, este antiguo pívot de 2,11 metros de altura tuvo una trayectoria de siete años en la NBA.

Entre 2010 y 2015 se convirtió en una pieza importante de los Spurs junto a Ginóbili y Tim Duncan, y en 2014 fue el primer jugador nacido en Brasil en conquistar un anillo de campeón.

Posteriormente vistió los uniformes de los Atlanta Hawks y los Philadelphia 76ers antes de que, afectado por una lesión de cadera, anunciara su retiro en 2018.

Splitter también posee nacionalidad española tras jugar una década con el Baskonia entre 2000 y 2010.