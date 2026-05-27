Thunder vence a Spurs y queda a un triunfo de las Finales de la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos | Con 32 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, el Oklahoma City Thunder derrotó este martes 127-114 a los San Antonio Spurs y retomó el liderato de la final de la Conferencia Oeste de la NBA por 3-2.

Los vigentes campeones aprovecharon el peor partido de la serie del francés Victor Wembanyama, quien terminó con 20 puntos y 7 rebotes, para quedar a una victoria de regresar a las Finales de la NBA.

La primera oportunidad del Thunder para sellar la clasificación será este jueves en San Antonio, durante el sexto juego de la serie. Si los Spurs ganan como locales, el boleto a las Finales se definirá el sábado en Oklahoma City.

El vencedor de esta llave enfrentará a los New York Knicks, que barrieron 4-0 a los Cleveland Cavaliers en la final de la Conferencia Este.

Con el respaldo de su afición, Oklahoma City reaccionó tras la paliza sufrida el domingo en San Antonio y logró una victoria que suele resultar determinante en playoffs.

En series empatadas 2-2, el ganador del quinto partido avanza de ronda en el 76% de los casos.

Isaiah Hartenstein, respaldado por la intensa defensa del Thunder, logró mantener alejado del aro al gigante Wembanyama, de 2,24 metros de altura.

Lejos de la pintura, Wemby tuvo una noche muy discreta al lanzar para un 27% de efectividad en tiros de campo (4-15), además de fallar sus cinco intentos de triple.

Visiblemente frustrado, el francés protagonizó una imagen llamativa en el tercer cuarto, cuando reunió a sus compañeros durante un tiempo muerto para darles una arenga.

"Hicimos ajustes después del otro partido y aplicamos lo que aprendimos. De eso se trata una serie contra un gran equipo como este", afirmó Gilgeous-Alexander sobre las claves del triunfo.

"Puede que haya tenido el peor inicio de partido de mi carrera, pero el equipo se mantuvo firme", añadió el canadiense, quien tardó 10 minutos en anotar sus primeros puntos.

El factor Caruso

Como ocurrió en encuentros anteriores, los Spurs comenzaron con intensidad gracias a la inspiración ofensiva de Justin Champagnie.

El alero anotó 13 puntos consecutivos, dentro de un total de 22 unidades, durante un primer cuarto en el que Gilgeous-Alexander estuvo desaparecido.

El doble MVP de la NBA falló sus primeros cuatro lanzamientos y estrenó su casillero desde la línea de tiros libres.

El pívot Chet Holmgren, autor de 16 puntos, sostuvo el ataque del Thunder, que afrontó el juego sin el alero All-Star Jalen Williams ni su habitual reemplazo, Ajay Mitchell.

En el segundo cuarto, Oklahoma City tomó impulso con la reacción de Gilgeous-Alexander y el aporte desde el banquillo de Alex Caruso, nuevamente determinante con 22 puntos y cuatro triples.

Wembanyama asumió el liderazgo

Otro acelerón del Thunder al inicio de la segunda mitad amplió la diferencia hasta cerca de los 20 puntos y provocó la reacción de Wembanyama.

El francés, que disputa sus primeros playoffs con apenas 22 años, reunió a sus compañeros durante un tiempo muerto y les dio un discurso para intentar reactivar al equipo.

La charla surtió efecto y San Antonio respondió con un parcial de 14-2 que redujo la desventaja a menos de 10 puntos.

Sin embargo, la reacción visitante perdió fuerza tras una polémica decisión arbitral. Los jueces sancionaron una falta técnica al entrenador Mitch Johnson por reclamar que no le permitieran solicitar una revisión.

Las reservas de energía de los jóvenes Spurs terminaron agotándose ante la profundidad de banquillo del Thunder y su gran efectividad desde el perímetro, con 14 triples convertidos en 32 intentos (44%).

A falta de dos minutos para el final, Johnson retiró a Wembanyama y al resto de los titulares pensando en el sexto partido, que será de eliminación para San Antonio.