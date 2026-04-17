Thunder, Celtics y Nuggets lideran los favoritos al título de la NBA

Los Angeles, Estados Unidos | El Oklahoma City Thunder, los Boston Celtics, los Denver Nuggets, los Detroit Pistons y los San Antonio Spurs parten como principales favoritos al título de la NBA antes del inicio de los playoffs 2025-2026.

- Thunder, el gran favorito -

Vigente campeón, el Oklahoma City Thunder es el principal candidato a repetir el título.

El equipo firmó el mejor récord de la temporada regular con 64 victorias y 18 derrotas.

Su dominio estuvo liderado por el MVP de 2025, Shai Gilgeous-Alexander, quien promedió 31,1 puntos y vuelve a ser candidato al galardón.

El equipo ha mantenido su base y sumó talento en febrero con la incorporación de Jared McCain, bajo la dirección de Mark Daigneault.

"No son invencibles, pero son los más impresionantes", afirmó Nicolas Batum.

- Celtics, el efecto Tatum -

Los Boston Celtics sorprendieron al finalizar segundos en la Conferencia Este con marca de 56-26.

El equipo fue guiado por Joe Mazzulla, con Jaylen Brown como líder durante la ausencia de Jayson Tatum, quien regresó en marzo tras una grave lesión.

Desde su vuelta, Boston refuerza su candidatura al título.

"Tienen experiencia, cultura y un sistema claro. Van a ser muy peligrosos", aseguró Batum.

- Pistons y Spurs, juventud en ascenso -

Los Detroit Pistons, líderes del Este (60-22), y los San Antonio Spurs, segundos del Oeste (62-20), destacan por su talento joven.

Detroit cuenta con Cade Cunningham y Jalen Duren, mientras que San Antonio es liderado por Victor Wembanyama.

Ambos equipos generan dudas por su falta de experiencia en playoffs, aunque han mostrado un alto nivel competitivo.

- Nuggets y otros candidatos -

Los Denver Nuggets siguen siendo aspirantes sólidos, con Nikola Jokic como referencia y Jamal Murray recuperando su mejor nivel.

También destacan los New York Knicks, liderados por Jalen Brunson, así como los Cleveland Cavaliers, reforzados con James Harden, y los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards.

Por su parte, los Los Angeles Lakers de LeBron James afrontan los playoffs con incertidumbre por la lesión de Luka Doncic.