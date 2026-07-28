Stephen Curry y los Warriors salen perdiendo con la llegada de LeBron James a los 76ers

LeBron James puso fin a semanas de especulación al decidir firmar con los Philadelphia 76ers.

El máximo anotador en la historia de la NBA jugará junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey, V. J. Edgecombe y el recién adquirido Jaylen Brown, conformando una de las alineaciones más potentes de la liga.

La decisión de James deja dos grandes perdedores: Stephen Curry y los Golden State Warriors.

Una vez que se hizo público que James no firmaría con los Warriors, las especulaciones apuntaban a que LeBron y Curry, dos de los jugadores más importantes de esta generación, terminarían jugando juntos mientras buscaban un nuevo anillo antes del retiro.

Sin embargo, desde el entorno de James hubo poco contacto con los Warriors, según han explicado analistas en medios especializados.

Con Curry bajo contrato, los Warriors están lejos de poder competir por un título, e incluso el camino hacia los playoffs luce complicado con la plantilla actual de la franquicia.

Marcus Thompson, de The Athletic, señala que una temporada más el peso de la ofensiva recaerá sobre el veterano, ya que el equipo ha hecho muy poco para mejorar un plantel que no superó el repechaje rumbo a los playoffs.

Por su parte, Tim Kawakami, de The San Francisco Standard, afirma que la dirigencia de los Warriors busca opciones para aliviar la carga de Curry, pero sin comprometer el futuro de la franquicia una vez que la estrella se retire.

Los Warriors pueden contar con que Curry nunca saldrá ante la prensa a quejarse de su situación. Sin embargo, quien posiblemente sea el mejor tirador de la historia afronta un final de carrera que, por ahora, lo mantiene lejos del nivel competitivo de equipos como los San Antonio Spurs, Denver Nuggets o Minnesota Timberwolves, considerados entre los principales aspirantes de la Conferencia Oeste.