Stephen Curry regresa con Warriors tras dos meses y apunta al cierre de temporada en la NBA

Los Ángeles, Estados Unidos | La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, regresará este domingo a las canchas en el partido ante los Houston Rockets, tras estar fuera desde el 30 de enero por lesión.

El cuatro veces campeón de la NBA volverá a la acción a cinco juegos del final de la temporada regular, en un momento clave para su equipo.

“Me siento bien, ha sido un proceso largo, pero estoy encantado de volver a estar disponible”, afirmó Curry tras una sesión de entrenamiento.

El base, de 38 años, se perdió 27 partidos y el All-Star Game debido a un síndrome rotuliano en la rodilla derecha.

Durante su ausencia, los Warriors cayeron en la clasificación y se alejaron de los puestos directos de playoffs.

El regreso del dos veces MVP llega en un momento determinante, con el equipo aún sin su otra gran figura, Jimmy Butler, quien continúa de baja desde enero.

“El juego suele volverse más sencillo cuando Steph está en la cancha”, comentó el entrenador Steve Kerr.

Los Warriors ocupan el décimo puesto de la Conferencia Oeste (36-41), en zona de play-in, con la intención de asegurar un lugar en la postemporada.