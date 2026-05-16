Spurs aplastan a Minnesota y regresan a una final del Oeste tras nueve años

Los Ángeles, Estados Unidos | Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vencieron este viernes 139-109 en la cancha de los Minnesota Timberwolves y sellaron su clasificación a la primera final de la Conferencia Oeste de la NBA desde 2017.

El equipo texano, impulsado por los 32 puntos del joven Stephon Castle, aprovechó su primera oportunidad para cerrar la semifinal del Oeste con un global de 4-2 sobre Minnesota.

El fenómeno francés Wembanyama, que terminó con 19 puntos y seis rebotes, afrontará ahora el mayor desafío de los primeros playoffs de su carrera, ya que los Spurs se medirán al Oklahoma City Thunder, favorito para conquistar el título.

“Sabemos que será una serie completamente diferente. Es un equipo que sabe cómo jugar básquet”, advirtió Wembanyama sobre el conjunto liderado por Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada pasada.

“Estoy impaciente, aunque el cuerpo esté cansado. Solo escuchar las palabras ‘final de conferencia’ ya es una locura”, añadió.

“Lo he oído toda mi vida y ahora estoy ahí. Es una sensación especial. Espero que sea la primera de muchas”, subrayó el francés.

Los Spurs dominaron de principio a fin gracias a la inspiración de Castle, quien aprovechó los espacios y la atención defensiva que Minnesota destinó a contener a Wembanyama.

El base, de 21 años y Novato del Año de la temporada pasada, firmó una brillante actuación con 32 puntos, 11 rebotes y seis asistencias.

San Antonio tuvo un arranque arrollador en el primer cuarto, imponiéndose en la pintura y liderado por un Castle imparable.

Los locales reaccionaron con Anthony Edwards, quien anotó 24 puntos, aunque con baja efectividad tras acertar solo nueve de sus 26 lanzamientos.

Sin embargo, tras llegar al descanso con ventaja de 74-61, los Spurs ampliaron la diferencia en el tercer cuarto gracias a una intensa defensa con dobles marcas sobre Edwards.

En una acción poco habitual, Edwards se acercó a felicitar al banquillo de San Antonio cuando los Spurs ganaban por 25 puntos y aún restaban ocho minutos por jugar.

“En ese momento sabes que ya no vas a volver al partido, así que solo tratas de darles el respeto que merecen”, explicó después el escolta, cuatro veces All-Star.

Wembanyama contra SGA

La NBA tendrá ahora uno de los duelos más esperados de la temporada entre los dos mejores equipos del Oeste: Thunder y Spurs.

El foco estará especialmente sobre Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander, ambos finalistas al premio MVP junto con Nikola Jokic.

Aunque Oklahoma City parte como favorito, San Antonio ha superado las expectativas durante toda la campaña.

El objetivo inicial era simplemente regresar a playoffs tras seis años de ausencia y seguir construyendo alrededor de Wembanyama.

“No nos importa el ruido de afuera. Sabíamos que íbamos adelantados al plan probablemente desde diciembre del año pasado”, afirmó Castle sobre la evolución del equipo.

Pistons sobreviven otra vez

En la Conferencia Este, los New York Knicks ya esperan rival en la final mientras continúa la serie entre los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons.

Detroit reaccionó a tiempo este viernes y venció 115-94 para empatar la serie 3-3 y forzar un séptimo partido, que se disputará el domingo.

Los Cavaliers, liderados por James Harden con 23 puntos y Donovan Mitchell con 18, buscaban cerrar la clasificación frente a su público.

Sin embargo, los Pistons volvieron a mostrar la resiliencia que los ha caracterizado durante esta postemporada.

Tras remontar un 3-1 frente al Orlando Magic en la primera ronda, Detroit ya ha sobrevivido a cuatro partidos de eliminación en estos playoffs.

Este viernes volvió a liderarlos Cade Cunningham, quien aportó 21 puntos, ocho asistencias y cinco triples.

Los Pistons intentarán alcanzar su primera final del Este desde 2008, mientras Cleveland no llega a esa instancia desde 2018, en la última etapa de LeBron James con la franquicia.

“Habrá muchísima energía, será una locura”, anticipó Cunningham.

“La afición también irá con todo. Va a ser divertido”, concluyó.