Spurs amplían su dominio sobre el Thunder, campeón de la NBA

Nueva York, Estados Unidos| El actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que además tiene el mejor récord de la presente temporada, no logra encontrar la manera de vencer a los San Antonio Spurs, que este jueves le volvieron a ganar.

A continuación, las escenas más destacadas de la jornada de Navidad en la NBA:

- Los Spurs vuelven a arrodillar al campeón -

Este jueves, el astro francés Victor Wembanyama salió desde el banco para ayudar a los Spurs a conseguir una contundente victoria por 117-102 sobre los campeones vigentes.

De'Aaron Fox marcó 29 puntos, la máxima anotación del partido, mientras que Wembanyama sumó 19 puntos y 11 rebotes en 26 minutos, y el base Stephon Castle aportó 19 más para los Spurs.

"Mi primer partido de Navidad", dijo Fox. "Se siente genial conseguir otra victoria".

Tras un inicio de temporada espectacular con 24 victorias y una sola derrota, el Thunder ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos, tres de ellos ante los Spurs.

Fue para Oklahoma City su primera derrota en 15 partidos en casa esta temporada, a pesar de los 22 puntos anotados por Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la NBA.

"Cuando juegas contra un equipo de este calibre, los detalles se magnifican mucho más", dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson.

Wembanyama no consideró la victoria decisiva para la temporada, pero aseguró que los Spurs han aprendido mucho al vencer al Thunder. "No creo que sea inteligente pensar tanto en el futuro", afirmó el prodigio francés. "Esto es como una serie de playoffs. Jugamos contra ellos tres veces en 10 días, así que aprendimos mucho en el aspecto técnico".

Los Spurs no se clasifican para los playoffs desde 2019 y no han ganado una serie de postemporada desde 2017.

Isaiah Hartenstein anotó 13 puntos y capturó 12 rebotes para Oklahoma City, mientras que Chet Holmgren aportó 10 puntos y 12 rebotes.

- Los Rockets vencen a los Lakers -

Amen Thompson anotó 26 puntos para liderar a los Houston Rockets en su triunfo contra Los Angeles Lakers por 119-96.

Kevin Durant aportó 25 puntos y Alperen Sengun sumó 14 puntos y 12 rebotes para Houston.

"Queríamos salir a la cancha y jugar con intensidad durante los 48 minutos", dijo Durant. "El mundo del baloncesto nos estaba viendo esta noche".

El esloveno Luka Doncic fue el mejor de los Lakers con 25 puntos, mientras que LeBron James añadió 18.

El entrenador angelino JJ Redick se mostró furioso y reconoció que su equipo fue "muy malo". "No voy a hacer 53 partidos más así", lanzó.

LeBron, el máximo anotador histórico de la NBA, disputó su vigésimo partido navideño en la liga, con un récord de 11 victorias y 9 derrotas en esta fecha.

El escolta de los Lakers, Austin Reaves, anotó 12 puntos en 15 minutos antes de abandonar el partido por molestias en la pantorrilla izquierda.

- Brunson, nuevamente fenomenal, lidera a los Knicks -

En el mítico Madison Square Garden, Jalen Brunson anotó 34 puntos para liderar a los locales New York Knicks a lograr una emocionante victoria por 126-124 sobre los Cleveland Cavaliers en el primer partido del día de Navidad.

Los Cavs, liderados por los 34 puntos de Donovan Mitchell, llegaron a tener una ventaja de 103-86 a falta de 10:25 minutos para el final, pero los Knicks remontaron con una racha de 40-21 para llevarse la victoria.

Brunson, que anotó 6 de 12 intentos de tres puntos, puso a los Knicks definitivamente por delante en el marcador (121-119) con un triple a falta de 65 segundos para el final.

Este fue el partido número 90 de Brunson con 30 o más puntos con la camiseta de los Knicks, una cifra solo superada por los legendarios Patrick Ewing y Carmelo Anthony.

Jordan Clarkson aportó 25 puntos saliendo desde el banquillo para Nueva York, que siguen segundos en la Conferencia Este, detrás de los Detroit Pistons, con 21 triunfos y nueve derrotas.

Los Cavs, por su lado, son séptimos en el Este con récord de 17-15.

- Jokic, estelar con 56 puntos -

Para cerrar, Nikola Jokic dio un recital en el combate de pesos pesados entre Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, con victoria para los primeros por 142-138 en la prórroga.

El triple MVP serbio estuvo sensacional con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, frente a los 44 puntos de un Edwards que forzó la prórroga a un segundo de la bocina, y después de que los Wolves se situaran con una desventaja de 15 puntos en el último cuarto.

Los Minnesota Timberwolves llegaron a tener una ventaja de 9 puntos en la prórroga pero acabaron sucumbiendo ante Jokic, artífice de 18 tantos en los cinco minutos adicionales.