Sin Harden y Durant, Kyrie Irving carga con Nets en triunfo ante Pelicans

Los Angeles, Estados Unidos | El base Kyrie Irving, la única superestrella con la que pueden contar los Brooklyn Nets, anotó 32 puntos y resolvió en los momentos decisivos para el triunfo 134-129 del martes ante los New Orleans Pelicans de Zion Williamson.



Un día después de que James Harden recayera de su lesión, los Nets llevaron a cabo una actuación ofensiva coral con hasta siete jugadores superando los 10 puntos.

Irving, sin embargo, fue quien comandó las operaciones en el último minuto consiguiendo dos espectaculares canastas, un tiro en suspensión y una entrada a canasta, y un robo decisivo de balón a Zion Williamson a 2,6 segundos para el final.

En esa última acción, con 131-129 en el marcador, Williamson recibió en línea de tres pero, cuando se posicionaba para intentar un lanzamiento, Irving soltó una mano rápida para robarle la pelota al joven ala-pívot.

El base terminó con 32 puntos, 3 triples y 8 asistencias y el alero Joe Harris sumó otros 24 puntos.

"Obviamente, cuando Kyrie hace lo suyo y acierta tiros difíciles como estos, nos salva de verdad", dijo el veterano ala-pívot Blake Griffin (16 puntos y 8 rebotes). "Pero en general hicimos un mejor trabajo al tratar de hacer (el ataque) entre todos".

La victoria mantiene en la segunda posición de la conferencia Este a los Nets, que tendrán que competir un tiempo indefinido sin Harden, máximo anotador de las tres pasadas temporadas de la NBA.

Este martes, los Nets reportaron que el escolta sufrió una recaída de su lesión de isquiotibiales que le tiene de baja desde el 5 de abril.

Brooklyn, uno de los grandes aspirantes al anillo, también tiene de nuevo de baja a su tercera superestrella, Kevin Durant, que el domingo sufrió una contusión en el muslo izquierdo.

Entre problemas físicos y de orden personal, Irving, Durant y Harden solo han coincidido en la cancha en siete partidos en lo que va de campaña.

Por los Pelicans, su joven estrella Zion Williamson terminó con 33 puntos y 7 rebotes y el alero Brandon Ingram con 27 puntos y 5 asistencias.

Ingram fue el contrapunto de Irving en el minuto final del partido al errar dos lanzamientos clave para los Pelicans, que ocupan la undécima plaza del Oeste.

"No voy a mentir. Resulta un poco molesto sentarse aquí cada dos partidos diciendo que estamos cerca pero no lo cerramos", reconoció frustrado Williamson. "Tenemos que centrarnos en algunas de esas pequeñas cosas. Lo digo una y otra vez, pero hasta que no lo hagamos, algunos de esos resultados no van a cambiar".

- McCollum perdona a los Clippers -

Con Damian Lillard ausente por problemas musculares, el escolta CJ McCollum falló el último tiro en la derrota de los Portland Trail Blazers 113-112 ante Los Angeles Clippers.

Los Clippers no contaban con su estrella Kawhi Leonard, que será reevaluado la próxima semana de su dolor en el pie derecho, pero el alero Paul George lideró la ofensiva en los momentos finales terminando con 33 puntos y 11 rebotes.

Los Blazers tenían una ventaja de 112-107 al entrar en el último minuto pero Norman Powell (23 puntos) y McCollum (28) erraron lanzamientos clave.

McCollum tuvo la última posesión pero, defendido por George, falló un lanzamiento de media distancia sobre la bocina.

Los Clippers, que tienen un balance de 17 victorias y 5 derrotas desde el parón del Juego de las Estrellas (All-Star), siguen acechando el segundo lugar del Oeste que ostentan los Phoenix Suns.

- Los Knicks suman séptima victoria seguida -

Los sorprendentes New York Knicks derrotaron en su cancha 109-97 a los Charlotte Hornets sumando su séptimo triunfo consecutivo y aupándose a la quinta posición del Este.

El joven escolta RJ Barrett comandó el ataque neoyorquino con 24 puntos y 6 triples mientras que el ala-pívot All-Star Julius Randle sumó 16 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Por los Hornets, que esperan recuperar la semana que viene a su novato estelar LaMelo Ball, el ala-pívot PJ Washington terminó con 26 puntos y 6 triples desde el banquillo y el base Terry Rozier con 21 puntos y 8 asistencias.

Resultados de la jornada del martes en la NBA:

Atlanta Hawks - Orlando Magic 112-96

New York Knicks - Charlotte Hornets 109-97

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 129-134

Portland Trail Blazers - LA Clippers 112-113

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 120-134