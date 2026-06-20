Semifinales de la Liga Superior de Baloncesto traen cruces de alto calibre

Las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto quedaron definidas con dos llaves que prometen un cierre de temporada lleno de emociones.

Limón enfrentará a Roswell, mientras que ARBA se medirá ante Semedes en series que arrancan este fin de semana.

Limón llega como una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar en dos juegos al subcampeón nacional Seminario E.L., mostrando un equipo sólido, con buen trabajo colectivo y capacidad de respuesta en ambos lados de la cancha.

Roswell, en tanto, llega a estas instancias tras dejar en el camino a Jaguars de Santa Ana, que complicaron a los líderes de la fase regular.

En la otra llave, Semedes continúa consolidándose como la revelación del campeonato. El equipo debutante dejó en el camino al vigente campeón Escazú Escoba en un tercer juego decisivo, en una de las mayores sorpresas de la temporada.

Finalmente, ARBA completa el cuadro semifinal tras superar en dos partidos al conjunto griego, para recuperar el protagonismo en la etapa clave del torneo.