Semedes llega disminuido al cuarto juego de la final de la LSB

Este sábado podría conocerse al nuevo campeón de la Liga Superior de Baloncesto (LSB). En el CTP de Santa Ana, a partir de las 8 p. m., se disputará el cuarto juego de la final.

Al duelo, Semedes llega con ventaja de 2-1 en la serie y, con una victoria, se coronará campeón. La esperanza de Roswell es ganar para extender la final a un quinto y definitivo partido.

Los dos primeros encuentros de la serie fueron para los heredianos, pero Roswell respondió en el tercer compromiso.

Eso sí, Semedes recibió una mala noticia este viernes, ya que la LSB determinó lo siguiente:

Sancionar al jugador Avery Martínez (#6, Semedes Liceo de Heredia) con un partido oficial de suspensión y una multa de ₡150.000.

En Roswell no lanzan las campanas al vuelo y aseguran que una situación como esta convierte a los heredianos en un rival aún más complicado.

En caso de que la final se alargue a un quinto partido, este se disputará en cancha neutral.



