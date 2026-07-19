Semedes es el nuevo campeón de la Liga Superior de Baloncesto

La final de la Liga Superior de Baloncesto se decidió en cuatro juegos, donde Semedes se impuso a Roswell para coronarse campeón.

Los vikingos triunfaron por marcador de 70-69 ante un quinteto alienígena que no pudo plasmar su dominio de la temporada regular en la fase final.

Los heredianos, que llegaron a la LSB para esta campaña, vinieron de atrás, ya que al arranque de la fase regular mostraron su peor cara.

Con el paso del tiempo, el equipo de Rodolfo Fonseca fue mejorando y en la final logró mostrar un mejor nivel, en un cruce donde las diferencias fueron mínimas entre ambas escuadras.



