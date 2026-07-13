Semedes, cerca del nocaut para coronarse campeón de la Liga Superior de Baloncesto

Este martes se puede definir el campeón del baloncesto nacional. Semedes tiene contra las cuerdas a Roswell y podría darle el golpe de nocaut.

Los heredianos lideran la serie, al mejor de cinco partidos, por 2-0 y este martes jugarán en casa de los albinegros.

El sábado pasado ganaron como locales por marcador de 93-87, mientras que en el partido inaugural de la serie se dejaron el triunfo por 76-75.

Ambos quintetos han demostrado por qué llegaron a las instancias finales de la Liga Superior de Baloncesto, pero la ventaja ha sido para los heredianos, quienes lograron que Roswell cayera en dos ocasiones consecutivas por primera vez en todo el certamen.

Con la mesa servida para quedarse con la Copa, Semedes visita el gimnasio del Colegio La Salle este martes, donde una victoria de Roswell alargaría la definición a un cuarto partido.

Cabe resaltar que la serie final se definirá en una sede neutral en caso de que se extienda a un cuarto y quinto juego.

Datos del juego 3

Fecha: martes 14 de julio de 2026.

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Gimnasio del Colegio La Salle.

Transmisión: en vivo por TD+.



