Selección tica de baloncesto disputará clasificatorio regional con miras a la AmeriCup

La Selección mayor masculina de baloncesto enfrentará a sus similares de Guatemala, Honduras y El Salvador en la eliminatoria centroamericana rumbo a la AmeriCup 2029.

Costa Rica nunca ha logrado clasificar al máximo torneo del baloncesto en América y este será el primer paso en la búsqueda del ansiado boleto.

Los equipos disputarán entre el 20 y el 22 de marzo un cupo al Preclasificatorio al FIBA AmeriCup 2029.

Los partidos se llevarán a cabo en San Salvador, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

En la primera fecha, los ticos se medirán con los hondureños, mientras que el 21 el rival será el quinteto guatemalteco. La competencia cerrará ante los locales el día 22.

La selección con mejor registro clasificará a la siguiente etapa.