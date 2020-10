San Ramón sigue su paso arrollador en Liga Superior de Baloncesto

La semana uno de la Liga Superior de Baloncesto cerró con éxito, tras la realización de las jornadas de jueves y sábado, el conjunto campeón nacional y Arba San Ramón dejó en claro que es el aspirante número uno al título nacional.

Los poetas habían derrotado al conjunto de Heredia el pasado jueves en el Pan American School con marcador de 92 a 41 y este sábado la víctima fue el equipo de Codea Alajuela que perdió 82-29 en duelo con muchas diferencias.

Este mismo sábado a primera hora se dio el debut de los quintetos de San Carlos y Siquirres, con victoria de los caribeños 73 a 58, en un juego de bajo puntaje pero mucho más parejo.

La falta de experiencia y mucha pérdida de control durante el juego dieron al traste con la primera derrota de los norteños, según su técnico Marco Herrera.

“Se comenzó bien y los muchachos comenzaron bien, pero se relajaron y se confiaron. Eso es lo que pasa factura en un partido de estos porque aquí nadie viene a regalar nada”, indicó el técnico de San Carlos.

Por su parte, Alonso Montero, técnico de Siquirres le dio toda la responsabilidad de la victoria a sus jugadores, quienes mostraron aplomo en el debut.

“La esencia del Caribe en nuestra región es el juego interno, a mí me gusta así, no somos un equipo de perímetro y eso no dio réditos para conseguir la victoria”, explicó Montero.

La segunda semana tendrá apertura este jueves con dos platillos fuertes, a las 6:45 p. m. el conjunto de Heredia se enfrenta a Codea Alajuela en duelo de perdedores de la fecha 1, mientras que a segunda hora a las 8:30 p. m. jugarán Pérez Zeledón ante Arba San Ramón, ambos encuentros transmitidos por la pantalla y aplicación de TD Más.