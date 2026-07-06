Roswell y Semedes se medirán en busca de su primer campeonato del baloncesto nacional

Este año el baloncesto costarricense tendrá un campeón inédito. En la final de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) se medirán Roswell y Semedes.

Mientras Roswell firmó su boleto al imponerse a Limón en cuatro juegos, los heredianos derrotaron, también en cuatro partidos, a ARBA.

Roswell se ha destacado como uno de los quintetos más regulares de la LSB, guiado por basquetbolistas que han mostrado un gran nivel, como los extranjeros Terrell Fullerton, DeVale Johnson y el nacional Zion Gouldbourne.

Para Semedes, benjamín en la liga, nombres reconocidos en el medio local como Avery Martínez, David Shedden y Jorge Shedden han sido vitales para el crecimiento del quinteto.





“Es una final inédita, ver cómo revolucionó el equipo de Roswell, del torneo del año pasado a este, siendo líder desde el inicio, y un equipo de Semedes LH que es el nuevo inquilino de la LSB, que no tuvo un buen inicio, pero de la mano de Rodolfo Fonseca logró conjuntar un equipo que se ha visto muy bien en el cierre, con mucha profundidad y variantes. Sin duda serán partidos muy interesantes, con dos estilos muy diferentes, y para la afición será un espectáculo asegurado por la calidad de jugadores de ambas escuadras”, comentó Royran Arias, presidente de la LSB.

La final de la Liga Superior de Baloncesto se disputará al mejor de cinco partidos, con los primeros tres alternando localías. De ser necesario el cuarto y quinto cotejo, estos se llevarán a cabo en una sede neutral.

El primer partido de la final se disputa este martes a las 7:30 p. m. en el Colegio La Salle, casa de los albinegros de Roswell, y será transmitido por TD+.



