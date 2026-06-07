Roswell termina en primer lugar la fase regular y parte como favorito en los playoffs de la LSB

La fase regular de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los enfrentamientos de los playoffs, en el camino al cetro.

Roswell cerró como el mejor equipo y parte como favorito tras sumar 12 triunfos y dos reveses, para terminar en la primera posición con 26 puntos.

Detrás del líder finalizaron ARBA San Ramón, con 24 unidades, y Escazú Escoba, que concluyó la fase regular con 23 puntos. Seminario E.L. completó los cuatro primeros puestos de la clasificación.

La postemporada arrancará con cuatro series de cuartos de final.

Roswell enfrentará a AAB Jaguares, mientras que ARBA San Ramón se medirá con Grecia CRS Seguros.

En las otras series Escazú Escoba jugará ante SEMEDES L.H. y Seminario E.L. chocará con Limón Sharks.

Los cuartos de final se disputarán al mejor de tres partidos. Los equipos mejor ubicados en la tabla general tendrán ventaja de localía.

El primer encuentro de los playoffs será este lunes, cuando Roswell reciba a AAB Jaguares a las 7:30 p. m. en el Gimnasio del Colegio La Salle. El compromiso será transmitido por TD+.

Una vez concluidas las series, el ganador entre Roswell y AAB Jaguares enfrentará al vencedor de la llave entre Seminario E.L. y Limón Sharks. Del otro lado del cuadro, el clasificado entre ARBA San Ramón y Grecia CRS Seguros se medirá al ganador de la serie entre Escazú Escoba y SEMEDES L.H.



