Roswell derrota a Semedes y extiende la final de la Liga Superior de Baloncesto
El cuarto partido de la final se disputará en una sede neutral.
El quinteto de Roswell vino desde atrás en el tercer juego de la final de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) y se dejó la victoria en casa para extender la serie, al derrotar a Semedes por marcador de 65-63.
Los heredianos desperdiciaron la oportunidad de coronarse campeones nacionales con un último cuarto lleno de errores, que le permitió a los albinegros darle vuelta al tanteador en los últimos suspiros del encuentro.
Para Roswell destacó la actuación de DeVale Dashawn Johnson, quien sumó 10 puntos y 21 rebotes.
En el último período, quien dio un paso al frente fue Jordan Xavier Stephens, quien anotó 11 de sus 16 unidades en el cuarto definitivo.
Con la serie 2-1 a favor de Semedes, el cuarto y un posible quinto partido se disputarán en sede neutral.
El siguiente partido será este sábado a las 8 p. m. en el CTP de Santa Ana. Otro triunfo de Roswell significará que habrá un quinto juego por el título. En caso de que Semedes se imponga, se dejará el anillo de campeón.