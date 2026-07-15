Roswell derrota a Semedes y extiende la final de la Liga Superior de Baloncesto

El quinteto de Roswell vino desde atrás en el tercer juego de la final de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) y se dejó la victoria en casa para extender la serie, al derrotar a Semedes por marcador de 65-63.

Los heredianos desperdiciaron la oportunidad de coronarse campeones nacionales con un último cuarto lleno de errores, que le permitió a los albinegros darle vuelta al tanteador en los últimos suspiros del encuentro.

Para Roswell destacó la actuación de DeVale Dashawn Johnson, quien sumó 10 puntos y 21 rebotes.

En el último período, quien dio un paso al frente fue Jordan Xavier Stephens, quien anotó 11 de sus 16 unidades en el cuarto definitivo.

Con la serie 2-1 a favor de Semedes, el cuarto y un posible quinto partido se disputarán en sede neutral.

El siguiente partido será este sábado a las 8 p. m. en el CTP de Santa Ana. Otro triunfo de Roswell significará que habrá un quinto juego por el título. En caso de que Semedes se imponga, se dejará el anillo de campeón.



