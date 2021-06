Nuggets son barridos por los Suns de Chris Paul

Los Angeles, Estados Unidos | Con un recital de Chris Paul, los Phoenix Suns finiquitaron 4-0 el domingo la semifinal de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets con una última victoria en la que Nikola Jokic, el MVP de la NBA, acabó expulsado.



El veterano Chris Paul dio otra clase magistral con 37 puntos y 7 asistencias para el triunfo 125-118 de Phoenix, que ahora enfrentará en la final del Oeste a Los Angeles Clippers o Utah Jazz.

Frente a su público, los Nuggets del argentino Facundo Campazzo (14 puntos y 4 triples) pusieron un duro punto y final a una temporada en la que se habían sobrepuesto a numerosas lesiones, especialmente la de su figura Jamal Murray.

Víctima de la frustración, el serbio Nikola Jokic (22 puntos y 11 rebotes) fue expulsado en el tercer cuarto por un duro golpe a Cameron Payne cuando intentaba arrebatarle la pelota.

"Quería cambiar el ritmo del partido, quería darnos algo de energía (...) así que intenté hacer una falta dura", explicó Jokic a los medios. "¿Le di, no le di? No lo sabemos. Así que pido perdón si lo hice porque no quise golpearle en la cabeza o lesionarle".

El técnico de Nuggets, Mike Malone, fue más crítico con la decisión de los árbitros.

"No me pareció que mereciera una expulsión porque hizo una jugada con balón", recalcó. "Todavía estoy un poco sorprendido de que expulsaran al MVP en una jugada así".

Jokic se convirtió en el segundo MVP (Jugador Más Valioso) vigente en ser expulsado en los últimos 25 playoffs, tras Stephen Curry en 2016.

También fue el primero en ser barrido por 4-0 desde 1989, cuando Magic Johnson cayó por ese marcador con sus Lakers en las Finales frente a los Pistons.

Antes y después de la salida de Jokic, el juego fue dominado por Chris Paul que, a sus 36 años, ha firmado unos estratosféricos promedios de 25,5 puntos, 5,0 rebotes y 10,3 asistencias en esta serie.

"Esto no es sobre mí, es sobre nosotros, es sobre lo que puedes conseguir cuando juegas como un equipo y es muy divertido ser parte de él", subrayó el base.

Los Suns, que eliminaron en la primera ronda al campeón defensor, Los Angeles Lakers, jugarán su primera final de conferencia desde 2010, el año de su última participación en playoffs.

- Fin del primer año de Campazzo -

En un último intento de cambiar el rumbo de la eliminatoria, Malone dejó por primera vez en el banquillo en estos playoffs a Campazzo y Austin Rivers para introducir a Monte Morris y Will Barton.

El nuevo quinteto no surtió el efecto buscado y Jokic volvió a carecer del apoyo ofensivo suficiente de sus compañeros.

Al mismo tiempo, Chris Paul marcaba el alto ritmo de juego que interesaba a los Suns y Booker pasaba por encima de la defensa de Denver, con 21 de sus 34 puntos en la primera mitad.

Campazzo salió a la cancha con ocho minutos disputados y trató de revolucionar el partido con su habitual intensidad y un gran triple desde la esquina cayéndose.

Tratando de salvar el honor, Denver se acercó a un solo punto (71-70) en el arranque del tercer cuarto, pero Chris Paul desbarató el intento con cuatro tiros seguidos de media distancia directos al corazón de los Nuggets.

De nuevo ocho puntos abajo (83-75), Jokic, con una dureza inusual en él, dio un fuerte manotazo a la pelota que controlaba Cameron Payne golpeándole el rostro con el brazo.

Inmediatamente Booker corrió a recriminarle la acción al 'Joker' y ambos tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Los árbitros decretaron una falta flagrante 2 del serbio que conllevó su expulsión inmediata con 3 minutos y 52 segundos por jugar del tercer cuarto.

Aun sin Jokic, que se disculpó con Payne camino del vestuario, los Nuggets no tiraron la toalla en el último periodo.

"Peleamos cuando se fue Jokic. Intentamos ser valientes, jugar sin miedo, defender duro. Era ganar o volvernos a casa", explicó Campazzo.

Con varias 'bombas' de tres puntos de Campazzo y Will Barton, los Nuggets llegaron a acercarse a cinco puntos, pero otra vez Chris Paul con 7 puntos consecutivos selló el pase a la segunda final de conferencia de su carrera.

- "Siempre detrás de ellos" -

Los Nuggets se vinieron abajo en esta serie ante los Suns después de una difícil temporada en la que superaron numerosas adversidades y vencieron con una inesperada claridad (4-2) en primera ronda a los Portland Trail Blazers de Damian Lillard.

Pero las semifinales del Oeste han sido una historia completamente diferente frente a Phoenix, segundo clasificado del Oeste en la fase regular, que se volvió a mostrar como un equipo perfectamente engrasado.

"Es injusto decir que el último partido nos condenó", reconoció Campazzo. "En toda la serie nos costó parar su ofensiva, tuvieron respuesta para todo, estuvimos siempre detrás de ellos".

Los Suns tendrán ahora unos días de descanso adicionales antes de comenzar la final del Oeste donde, la última vez que la disputaron con Steve Nash y Amar'e Stoudemire, cayeron 4-2 ante Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol.