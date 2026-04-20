Nowitzki elogia a Wembanyama: “Está cambiando el juego en la NBA”

Berlín, Alemania | La leyenda alemana del básquet, Dirk Nowitzki, afirmó este lunes que Victor Wembanyama, quien ganó en su debut en los playoffs el domingo con los San Antonio Spurs, está “cambiando el juego mientras hablamos”.

En una entrevista con la AFP, antes de su incorporación el martes al Salón de la Fama de la FIBA en Berlín, Nowitzki dijo que está asombrado por el impacto que el jugador francés, de 22 años, está teniendo en el juego.

“Es decir, está cambiando el juego mientras hablamos. Nunca he visto nada igual”, señaló la exestrella de los Dallas Mavericks y MVP de la NBA en 2007.

“Su defensa es tan buena que cambia el juego simplemente con estar en la cancha y evitar algunas de las bandejas y tiros de dos puntos que otros equipos normalmente intentarían”, agregó Nowitzki, de 47 años.

Autor, a los 22 años, de su mejor temporada (25,0 puntos y 11,5 rebotes) con los Spurs, Wembanyama parte como favorito para ganar su primer premio al defensor del año. También figura por primera vez entre los tres candidatos al premio de MVP (mejor jugador), aunque, según los observadores, Shai Gilgeous-Alexander o Nikola Jokic parten como favoritos para ese galardón.

El francés anotó 35 puntos en su debut en los playoffs el domingo, en la victoria ante los Portland Trail Blazers (111-98).

Para Nowitzki, campeón en 2011 tras varios intentos fallidos en la fase final, San Antonio está “claramente preparado”.

“Por supuesto, la cuestión con respecto a los Spurs es: ¿tienen suficiente experiencia? Pero creo que Wembanyama es ese tipo de factor X que compensa eso”.