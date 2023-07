Nikola Jokic, la estrella que solo quiere brillar dentro de la cancha

Una vez finalizado el encuentro que le dio el título a los Denver Nuggets, Nikola Jokic , el mejor jugador de la cancha, no empezó a celebrar. El serbio se tomó la molestia de buscar a los 12 integrantes del Miami Heat y saludarlos. ​

Para muchos, el serbio de 28 años es el mejor jugador del mundo; para otros no, pero discutirlo no es el tema.

“Ha sido un largo viaje. Como dijo, fui la elección 41, pero eso no importa. Cuando estás aquí, eres jugador por derecho propio”, dijo Jokic.

A pesar de ser un gran basquetbolista, el de los Nuggets genera controversia: algunos aseguran que no está al nivel de los más grandes de la historia.

"Tienes un jugador extranjero que, si fuera estadounidense, ¡Dios mío, sería una estrella! ¡Dios mío! La misma personalidad. La misma personalidad exacta. ¡Santo cielo! ¿Un tipo blanco dominando la NBA? 'Sí, es un tipo blanco', pero no lo conocemos ni lo entendemos. ¿De dónde viene? Oh, mierda. ¿Cuál es su pasado? ¿Quién es su hermano? ¿Qué es todo eso? Todo lo que es resistente más allá de todo lo que crees... Él es Magic and Bird y Estados Unidos lo odia. ¿Qué?", dijo el periodista de ESPN, Dan Le Batard.